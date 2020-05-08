番茄影視

iPhone 追劇你都用什麼 App？今天早上在 App Store 上發現一款工具程式分類排名第一的「番茄小畫板」，好奇之下下載下來看看，發現「番茄小畫板」透過偽裝成畫畫 App，成功躲過 App Store 審查，實際下載之後才發現是一款假畫畫、真看片工具，打開之後發現竟然連最新的《誰是被害者》都有，真的是太誇張啦！你也可以參考：楓林網關閉後，小鴨影音 MoMoVOD 等影音網站也跟著關，還有哪些網站仍然存活著？

番茄小畫板

番茄小畫板這個 App 在 App Store 上獲得非常高的評價，不過就是畫畫 App，竟然獲得工具程式第一名？這小編不下載試試看怎麼可以，下載之後打開，竟然發現包著畫畫 App 外衣，裡面是不折不扣的追劇 App。

番茄小畫板

各式節目還相當齊全，從電影、電視劇、綜藝、電影、美劇、韓劇、動漫等，還依照電影上映的時間軸能夠快速找到不同年份的作品。不論是愛情電影、喜劇電影、動作電影、科幻電影、動畫電影也分類的相當完整。

追劇平台推薦

除了一般的分類之外，還針對電影主題進行分類，例如挑戰智商的燒腦片、電鋸系列電影等。

免費追劇平台

且竟然連最近非常火紅的《誰是被害者》都有，點開來看竟是 Netflix 畫面。可見番茄小畫板的影片來源是盜版的，大家需要特別小心。

iPhone 追劇App

番茄小畫板竟然還支援緩存、離線觀看，雖然裡面的電影都是免費觀看，不過即使收費的大家也千萬不要購買，以免自身權益受損。以下提供大家正版觀看的來源：

誰是被害者線上看

LINE TV 相信大家都已經知道了，可以免費追劇，版權也都是合法的，代價是過程中要看廣告，我想這是大眾比較能夠接受的模式。

愛奇藝

再來是愛奇藝，可以免費觀看，觀看中途一樣會有廣告，當然也有 VIP 付費模式可以去除廣告。

皮克直播

新聞台直播可以觀看皮克直播或線上看電視，統整了 YouTube 上面的新聞，相較於較雜亂的 YouTube，這邊清楚的分類，更可以幫助大家找到想看的頻道。

亞太 Gt TV 電視

當然你可以選擇 OTT 合法電視盒，支前哇哇就曾經分享過，最低每月只要 139 元就可以看合法第四台看到飽，有興趣的可以參考：亞太 Gt TV 電視超高 CP 值選擇，12 月最低只要 139 元擁有業界最多 160 台直播頻道

傳送門：番茄小畫板（App Store）

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