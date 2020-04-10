昨日 (4/8) 楓林網遭到刑事局查禁，震驚了許多追劇老司機們，不過消息一出後，時隔一天也有許多影音網站紛紛關閉，包含：小鴨影音、MoMoVOD、PttPlay 等眾多網站接連關閉，目前到底還剩下哪些網站持續著？還有哪些替代來源可以追劇看影片呢？下面小編一一替大家整理：

昨日 (4/8) 伴隨著許多人成長的楓林網首頁，以遭到內政部刑事局查禁，目前已無法造訪。

許多知名追劇網站也紛紛關閉，像是劇迷 Gimy。

MoMoVOD、可樂影視等追劇網站，幾乎通通不約而同的一起關閉了。

包含小鴨影音也寫著：該站已被管理員停止運行。

Pttplay 則是寫著幸會有你，後會有期幾個字，究竟目前要追劇還剩下哪些網站還存活著呢？

目前還持續的追劇網站其實也不少，像是上圖的「海兔影院」。

還有包含綜藝、連續劇、動漫、電影的「獨播庫」。

中國人線上看目前也還健在。

最後還有「時空電影」等追劇網站也通通都在。

雖然因為「楓林網」事件，造成了許多盜版網站關閉，但是仍然有許多網站還持續著。小編的立場還是鼓勵支持正版，因此下列提供幾個合法的來源給大家，以下的來源讓大家能夠在免費、追劇之間得到一個平衡，大家就自己收藏起來囉：

LINE TV 相信大家都已經知道了，可以免費追劇，版權也都是合法的，代價是過程中要看廣告，我想這是大眾比較能夠接受的模式。

再來是愛奇藝，可以免費觀看，觀看中途一樣會有廣告，當然也有 VIP 付費模式可以去除廣告。

新聞台直播可以觀看皮克直播或線上看電視，統整了 YouTube 上面的新聞，相較於較雜亂的 YouTube，這邊清楚的分類，更可以幫助大家找到想看的頻道。

當然你可以選擇 OTT 合法電視盒，支前哇哇就曾經分享過，最低每月只要 139 元就可以看合法第四台看到飽，有興趣的可以參考：亞太 Gt TV 電視超高 CP 值選擇，12 月最低只要 139 元擁有業界最多 160 台直播頻道