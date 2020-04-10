楓林網關閉

昨日 (4/8) 楓林網遭到刑事局查禁，震驚了許多追劇老司機們，不過消息一出後，時隔一天也有許多影音網站紛紛關閉，包含：小鴨影音、MoMoVOD、PttPlay 等眾多網站接連關閉，目前到底還剩下哪些網站持續著？還有哪些替代來源可以追劇看影片呢？下面小編一一替大家整理：

楓林網關閉

昨日 (4/8) 伴隨著許多人成長的楓林網首頁，以遭到內政部刑事局查禁，目前已無法造訪。

楓林網關閉

許多知名追劇網站也紛紛關閉，像是劇迷 Gimy。

楓林網關閉

楓林網關閉

MoMoVOD、可樂影視等追劇網站，幾乎通通不約而同的一起關閉了。

小鴨影音

包含小鴨影音也寫著：該站已被管理員停止運行。

楓林網關閉

Pttplay 則是寫著幸會有你，後會有期幾個字，究竟目前要追劇還剩下哪些網站還存活著呢？

海兔影院

目前還持續的追劇網站其實也不少，像是上圖的「海兔影院」。

獨播庫

還有包含綜藝、連續劇、動漫、電影的「獨播庫」。

中國人線上看

中國人線上看目前也還健在。

時空電影

最後還有「時空電影」等追劇網站也通通都在。

雖然因為「楓林網」事件，造成了許多盜版網站關閉，但是仍然有許多網站還持續著。小編的立場還是鼓勵支持正版，因此下列提供幾個合法的來源給大家，以下的來源讓大家能夠在免費、追劇之間得到一個平衡，大家就自己收藏起來囉：

楓林網關閉

LINE TV 相信大家都已經知道了，可以免費追劇，版權也都是合法的，代價是過程中要看廣告，我想這是大眾比較能夠接受的模式。

愛奇藝

再來是愛奇藝，可以免費觀看，觀看中途一樣會有廣告，當然也有 VIP 付費模式可以去除廣告。

皮克直播

新聞台直播可以觀看皮克直播或線上看電視，統整了 YouTube 上面的新聞，相較於較雜亂的 YouTube，這邊清楚的分類，更可以幫助大家找到想看的頻道。

亞太 Gt TV 電視

當然你可以選擇 OTT 合法電視盒，支前哇哇就曾經分享過，最低每月只要 139 元就可以看合法第四台看到飽，有興趣的可以參考：亞太 Gt TV 電視超高 CP 值選擇，12 月最低只要 139 元擁有業界最多 160 台直播頻道

楓林網關閉後，小鴨影音 MoMoVOD 等影音網站也跟著關，還有哪些網站仍然存活著？ 相關文章

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