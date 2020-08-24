最近有許多網友來信，表示 58btv 官網連不上去，經過小編確認之後的確已經去了，有哪些替代網站可以追劇看片嗎？58btv 不能看的情況從今年 ( 2020 ) 4 月就開始發生，原本以為過一陣子就會東山再起，沒想到連回頭都沒有，因此這邊小編幫大家整理 5 個替代網站，不論是電影、韓劇、日劇、綜藝、影集、動漫、美劇等，這五個替代來源能夠讓你繼續免費線上追劇，話不多說趕快來趕趕有哪些替代方案吧。

目前 58btv 網站已經進不去，以前有許多老司機都在這邊下載影片、美劇等影音，58btv 關站後大家紛紛表示難過，以下整理 5 個替代來源給大家參考：

1. 94itv

免費看韓劇、免費看電影、免費看綜藝節目、免費看動漫的網站，又一一復活了，像是 94itv 這個網站，各種電影、連續劇、綜藝節目、動漫通通都有，竟然連最近熱播的台劇《做工的人》都在上面，而且速度還相當順暢，大家若有看電影的需求，還是尋求有合法版權的網站會比較恰當。

2. 日劇 TV





「日劇 TV」線上追劇工具，包含：日劇、日本電影、日本綜藝、日本動漫、日本明星等，完全是一款專攻日語影劇的網站，如果其它線上免費看的分類資源太過發散、無法滿足口味特殊的你。或許可以來這個專門蒐集日本影劇的「日劇 TV」，甚至連最新的半澤直樹 2 都上架了，大家趕快來挖寶吧 ~

3. balatutu

balatutu 是 MoMoVOD 的延續網站，改名為 balatutu 後重新復出江湖，若進入 MoMoVOD 舊網域的話，會直接重新導向至這個新的 balatutu，且還新增了深色模式、觀看紀錄、觀看排行榜等功能。雖然這只是其中一個線上追劇平台，但相信還有很多類似的，不過這對影視產業的衝擊肯定非常大，希望大家在觀看影片時，還是能夠選擇正版來源觀看。

4. 韓劇庫 App

有專門追日劇的網站，當然也要有專門追韓劇的，免費追劇 App 韓劇庫，具有精美的操作介面加上分類，最重要的是還支援下載離線觀看，竟然連最近很熱門的梨泰院 Class 都有，喜歡韓劇的朋友可不能錯過這款 App 唷。

5. 番茄小畫板

在 App Store 上發現一款工具程式分類排名第一的「番茄小畫板」，好奇之下下載下來看看，發現「番茄小畫板」透過偽裝成畫畫 App，成功躲過 App Store 審查，實際下載之後才發現是一款假畫畫、真看片工具，打開之後發現竟然連最新的《誰是被害者》都有，真的是太誇張啦！

延伸閱讀：

若你在尋找非 App 版本，想找打開瀏覽器就能追劇的網站，可以參考本站之前分享過的：楓林網關閉後，有哪些替代網站這篇文章，裡面分享了 7 個線上追劇資源，提供給大家參考。