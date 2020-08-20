94itv apk

之前和大家分享 94itv 免費追劇網站獲得大家的好評，既然有這麼方便的網站，大家也會敲碗說 94itv 有 APK 下載嗎？當然不會少，相比網頁版來說，若你使用頻率較高，直接安裝 App 絕對會比較方便觀看，差異就在於直接點開 App 就能夠直接觀看，而且各種免費影集、電影、美劇、韓劇、日劇、連續劇、綜藝節目、動漫一個都沒有少，更新速度與來源都相當優質，介面也非常乾淨、好操作，本篇文章幫大家準備好 94itv apk 囉，一人吃飯、通勤時的必備 App，大家趕快下載起來吧。

94itv apk

94itv apk 載點幫大家準備好在文章最後方啦，直接下載即可，打開 APK 後由於不是從 Google Play 下載的應用程式，因此會再次詢問是否要安裝，安裝後直接開啟即可觀看，不用登入任何會員及輸入個人資料。

94itv APP下載

小編個人覺得介面滿像以前的 MoMoVOD ( 現已改名為 balatutu )，介面最下方為電影、連續劇、綜藝、動漫幾個大分類，大家喜歡的台劇、美劇、日劇、陸劇、韓劇等各種劇，通通在「連續劇」這個分類裡面。

94i電影

已經有想看的節目，94itv 也有內建搜尋功能，而且滿貼心的是，94itv 內的片名同時會有大陸譯名、台灣譯名，因此不用擔心會因為翻譯問題而搜不到，點擊進入影片後，就可以看到影片介紹、評分、年代，當然還有最重要的播放來源，大部分影片會有多個來源，當其中一個來源掛掉後，還有備用的能夠播放。

94itv apk下載

94itv 只支援線上播放，不具有下載、離線播放的功能，大部分的影片都有中文字幕，大家若有線上追劇、看電影的需求，不妨試試這款 94itv App 吧，載點幫大家準備在下面囉，請自行服用：

APK 下載：
94itv 1.0.apk（GOOGLE下載）
94itv 1.0.apk（1DRV下載）
94itv 1.0.apk（MEDIAFIRE下載）
94itv 1.0.apk（RAPIDGATOR下載）
94itv 1.0.apk（MEGA下載）
檔案大小：13.48 MB

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