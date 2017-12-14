Compressor.io 線上 GIF、PNG、JPG、SVG 無損壓縮，最高壓縮 90% 不失真。

2017-12-14 10:42:44 9M87
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Compressor.io 線上免費壓縮，支援 GIF、JPG、PNG、SVG 四種格式，小編發現大部分的網路壓縮服務都是支援 PNG 和 JPG 居多，很少會有支援 GIF 甚至 SVG 的，之前也分享過不少線上壓縮服務像是 Picdiet 線上 JPG 壓縮，這次介紹的 Compressor.io 一次支援所有圖片格式，真是太大方了，跟其他圖片壓縮最大的不同是，一般壓縮後都要下載下來才知道圖片有沒有失真、模糊，而 Compressor.io 壓縮完馬上呈現給大家看，左右對比清清楚楚，可以說是線上圖片壓縮界顏值最高的無誤！

Compressor.io 線上免費壓縮：https://compressor.io/compress
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△ 進入網站後會看到預設的變色龍，直接點擊下方 TRY IT ! 開始上傳圖片。

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△ 上傳前，有兩個壓縮選項可以選擇，Lossy（有損壓縮，壓縮程度較大）、Lossless（無損壓縮，壓縮程度較小），選擇完後點擊下方 SELECT FILE 開始上傳。

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△ 這邊先用 Lossy 測試看看有損壓縮，上傳的是少見的 GIF 檔，壓縮了將近 50% 的大小，畫質上真的變差了一點，不會差太多，肉眼看得出來就是了。

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△ 接著來試試 Loseless（無損壓縮），這個選項只限定 JPG 跟 PNG。

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△ 這張 PNG黨也壓縮了將近 70% 的大小，肉眼真的看不出有失真的地方！

經過測試後有幾項需要大家包容的地方，雖然它介面很美，但一次只能上傳一張圖片，對於有大量圖片傳輸需求的朋友不太實用，另外一個也不算缺點，就是上傳的檔案限制為 10MB，通常 GIF 檔案都滿大的，很容易就超過 10 MB，整體來說，適合需要單一檔案壓縮，或是有強迫症，一眼就馬上要看出壓縮品質的人～

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