FigJam

疫情時代有許多會議都是線上完成的，線上會議除了視訊軟體之外，「線上白板」也是相當重要的輔助工具，有沒有推薦的線上白板工具呢？最近小編發現 FigJam 多人協做線上白板，不論是要一起集思廣益、討論流程、多人同時標記等通通沒有問題，開啟網頁就可以使用，不須要安裝任何 App，因此不管是 macOS 還是 Windows 通通都能用，有線上開會需求的朋友，可以試試這款好用的線上工具。另外一款線上白板 witeboard 也不錯用，相較之下比較沒那麼多功能，但介面簡單真的就像一塊白板。

FigJam

進入 FigJam 之後，點擊 Try FigJam for free 開始。

線上白板功能

由於可以多人線上協做，因此必須註冊會員帳號才能使用，我們可以點擊上方透過 Google 帳號快速登入。

FigJam

最後輸入團隊名稱按下 Next 就可以開始使用線上白板啦。

一起畫畫的網站

要如何邀請朋友、團隊加入？可透過連結、Email 兩種方式邀請。

教學白板

FigJam 有免費及付費方案，我覺得一般使用者免費版就足夠了，當然你有需求的話也可以付費，主要差異就在於一些功能上的限制。

白板App

FigJam 還有提供現成的白板模版，比如說繪製心智圖、腦力激盪、流程圖等，當然你也可以從空白的白板用起。

共享白板

FigJam 內建筆、形狀、便利貼、文字、連接線條、徽章、圖片等，能夠輔助大家線上討論的需求。

FigJam

團隊的成員也能夠標記、下注解、發表看法或進行討論。

FigJam

右上方也有一些表情符號的按鈕，提供參與者用更動的方式表達看法。

FigJam

FigJam

簡單來說 FigJam 算是一款操作簡單，功能卻非常強大的線上白板，經常需要線上會議、遠端教學的朋友們，趕快點開下方連結試試看吧。

傳送門：FigJam 線上白板

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