疫情時代有許多會議都是線上完成的，線上會議除了視訊軟體之外，「線上白板」也是相當重要的輔助工具，有沒有推薦的線上白板工具呢？最近小編發現 FigJam 多人協做線上白板，不論是要一起集思廣益、討論流程、多人同時標記等通通沒有問題，開啟網頁就可以使用，不須要安裝任何 App，因此不管是 macOS 還是 Windows 通通都能用，有線上開會需求的朋友，可以試試這款好用的線上工具。另外一款線上白板 witeboard 也不錯用，相較之下比較沒那麼多功能，但介面簡單真的就像一塊白板。

進入 FigJam 之後，點擊 Try FigJam for free 開始。

由於可以多人線上協做，因此必須註冊會員帳號才能使用，我們可以點擊上方透過 Google 帳號快速登入。

最後輸入團隊名稱按下 Next 就可以開始使用線上白板啦。

要如何邀請朋友、團隊加入？可透過連結、Email 兩種方式邀請。

FigJam 有免費及付費方案，我覺得一般使用者免費版就足夠了，當然你有需求的話也可以付費，主要差異就在於一些功能上的限制。

FigJam 還有提供現成的白板模版，比如說繪製心智圖、腦力激盪、流程圖等，當然你也可以從空白的白板用起。

FigJam 內建筆、形狀、便利貼、文字、連接線條、徽章、圖片等，能夠輔助大家線上討論的需求。

團隊的成員也能夠標記、下注解、發表看法或進行討論。

右上方也有一些表情符號的按鈕，提供參與者用更動的方式表達看法。

簡單來說 FigJam 算是一款操作簡單，功能卻非常強大的線上白板，經常需要線上會議、遠端教學的朋友們，趕快點開下方連結試試看吧。

傳送門：FigJam 線上白板