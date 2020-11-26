Subtitle Edit

想替 YouTube 影片上字幕，又不想安裝上字幕軟體增加電腦負擔嗎？最近小編發現 Subtitle Edit 線上上字幕網站，免安裝任何 App，開啟瀏覽器就可線上替影片上字幕，可直接在時間軌上拖移字幕，編輯完畢後支援輸出 SRT、XML、CSV、SBV 字幕格式，還提供自動字幕翻譯功能，超過全世界 105 種語言可以選擇，如果你對專頁上字幕軟體不太熟悉，Subtitle Edit 會是相當不錯的入門選擇喔。如果需要先自動辨識字幕再編輯的話，Arctime 是我自己滿常用的一款，一樣是線上工具、免安裝。

影片上字幕app

看到英文先別害怕，其實操作非常容易，首先要匯入影片，進入 Subtitle Edit 網站後選擇「Video」>「Open Video from...」，有 URL 及 DISK 兩種匯入選項，不過 URL 不支援 YouTube 連結，DISK 就是從電腦匯入影片，影片格式以 MP4 為主。

電腦上字幕工具

匯入影片後，來看一下工作區域：左邊區域為編輯區、右邊區域為影片預覽、下方為時間軌，主要輸入文字區域就在編輯區。

影片上字幕app

下方時間軌是調整字幕出現時間及長度，搭配右上方的影片預覽視窗，拖移時間軌中的字幕，就可以快速對上時間囉。

字幕編輯軟體

字幕編輯完畢後，選擇上方 Save / download 可輸出字幕檔。

影片字幕軟體

可輸出 .srt / .txt / .xml / .csv 等常用字幕格式，也可以輸出沒有時間標記的純文字檔。

Subtitle Edit

輸出完畢後就可以將 SRT 字幕檔導入到 YouTube 啦。有上字幕需求、又不想多安裝一款 App 的朋友，Subtitle Edit 收藏起來就對啦。

傳送門：Subtitle Edit

Subtitle Edit 線上編輯字幕服務，免安裝 App 支援 SRT 輸出功能 相關文章

訪客留言

Subtitle Edit 線上編輯字幕服務，免安裝 App 支援 SRT 輸出功能 參考資料

SubtitleEdit線上影片字幕編輯器，製作多國語言字幕、編碼轉換 ...
Subtitle Edit online－SubtitleEdit線上字幕編輯器，無須安裝軟體，在Windows ... 下一頁（Next）Lomotif－簡單將影片加入音樂的MV製作神器App！把流行、輕快&nbsp;...
SrtEdit 6.3 免安裝中文版- 影片字幕編輯軟體- 阿榮福利味- 免費 ...
[2015.03.09] 感謝「不倒翁」推薦並提供免安裝可攜版作品（v4.1, v6.3）。4.1版有特殊的「以首尾時間按比例校準所選區域字幕」功能。 下載連結&nbsp;...
影片加上字幕教學課程 | 下載 Movavi 影片字幕製作軟體！
想要為影片加上字幕但不知道該使用哪一款軟體嗎？本教學課程說明如何為影片添加字幕。按一下左側的 [標題] 標籤以存取可用的簡易 (基本) 或動畫 (美術) 標題文字樣式清單，再選擇要當做影片字幕的樣式。 您可以利用滑鼠左鍵按一下圖示，以便在媒體播放器視窗中預覽 ...
免費影片字幕編輯工具Subtitle Edit 繁體中文版，下載安裝 ... - 馬克
本篇將跟大家說明Subtitle Edit 字幕編修工具之下載部分，與安裝部分 ... 個人習慣用Portable version 免安裝綠色版；用7-zip 解壓時，要留意，&nbsp;...
免費影片字幕製作軟體Aegisub @ 軟體使用教學:: 隨意窩Xuite ...
這個軟體內建影片即時預覽功能，可以選擇字幕樣式及特效，建立卡拉OK字幕，支援的字幕副檔名：ASS、SSA、SRT、TTXT、SUB，關於Aegisub的下載、安裝與設定說明如下： 1. ... 也可以點選「Portable Version」，下載免安裝版本。 2. ... 免費影片字幕製作軟體Subtitle Edit(2020-08-06); Rufus製作GPT硬碟的Windows 10&nbsp;...
Subtitle Edit製作字幕@ 軟體使用教學:: 隨意窩Xuite日誌
Subtitle Edit是一套免費、中文化、使用方便、功能強大的影片字幕製作、同步、翻譯與修改軟體，目前已經更新為3.5.3版。這個軟體內建影片即時預覽功能，可以匯入與&nbsp;...
Free Video Cutter Joiner v10.6 影片分割、合併工具（免安裝版） – 重灌狂人
2017/10/13 更新：軟體版本更新至 v10.6 最新版。 越來越多人會在車上安裝行車記錄器等設備，拍攝一些路上看到的意外事故或三寶事蹟，不過很多人在拍攝完影片後完全都沒有處理就直接上傳到 YouTube 或其他網站去，往往得浪費大家3~5分鐘的時間才看得到幾秒鐘的關鍵 ...
快速下載 YouTube 影片字幕、轉檔 SRT 字幕檔教學 - 免費資源網路社群
YouTube 內建影音字幕功能，有時候遇到英文或其他非中文發音內容，若有上傳、製作中文字幕的話，可以快速在影片內開啟，選擇要顯示於影片下方的多國語言字幕，對於在線上看演講、電影預告、音樂錄影帶或相關影片來說，只要一段影片就能快速加上各種不同語言的字幕 ...
Subtitle Edit
Subtitle Edit Overview Subtitle Edit is a free (open source) editor for video subtitles - a subtitle editor :) With SE you can easily adjust a subtitle if it is out of sync with the video in several different ways. You can also use SE for making ...
Subtitle Edit Online - Nikse
Subtitle Edit Online - Edit subtitles online via html 5 (plugin-free) Help To navigate in the list view use your mouse or alt+arrow up/down. To convert from one format to another first use Subtitle &gt; Open, and then Subtitle &gt; Dowload. ...