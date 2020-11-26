想替 YouTube 影片上字幕，又不想安裝上字幕軟體增加電腦負擔嗎？最近小編發現 Subtitle Edit 線上上字幕網站，免安裝任何 App，開啟瀏覽器就可線上替影片上字幕，可直接在時間軌上拖移字幕，編輯完畢後支援輸出 SRT、XML、CSV、SBV 字幕格式，還提供自動字幕翻譯功能，超過全世界 105 種語言可以選擇，如果你對專頁上字幕軟體不太熟悉，Subtitle Edit 會是相當不錯的入門選擇喔。如果需要先自動辨識字幕再編輯的話，Arctime 是我自己滿常用的一款，一樣是線上工具、免安裝。

看到英文先別害怕，其實操作非常容易，首先要匯入影片，進入 Subtitle Edit 網站後選擇「Video」>「Open Video from...」，有 URL 及 DISK 兩種匯入選項，不過 URL 不支援 YouTube 連結，DISK 就是從電腦匯入影片，影片格式以 MP4 為主。

匯入影片後，來看一下工作區域：左邊區域為編輯區、右邊區域為影片預覽、下方為時間軌，主要輸入文字區域就在編輯區。

下方時間軌是調整字幕出現時間及長度，搭配右上方的影片預覽視窗，拖移時間軌中的字幕，就可以快速對上時間囉。

字幕編輯完畢後，選擇上方 Save / download 可輸出字幕檔。

可輸出 .srt / .txt / .xml / .csv 等常用字幕格式，也可以輸出沒有時間標記的純文字檔。

輸出完畢後就可以將 SRT 字幕檔導入到 YouTube 啦。有上字幕需求、又不想多安裝一款 App 的朋友，Subtitle Edit 收藏起來就對啦。

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