比起照片現在許多人更會用影片記錄自己的生活，YouTube 頻道充滿了許多豐富的內容，身為內容生產者，聽說有一個說法，若將影片加入 CC 字幕，能夠讓 YouTube 機器人更了解你的影片內容，觀眾就算不開聲音，也能夠清楚影片脈絡。不過若是利用 YouTube 的後台上 CC 字幕你可能會上到懷疑人生，所以今天小編要跟大家分享一個網友自製的上 CC 字幕神器 Fast SRT Subtitle Toolkit，有多神呢？請看以下操作。更多上字幕工具你也可以參考：KAPWING 線上 AI 自動產生字幕，支援繁體中文全自動辨識

首先，什麼軟體都不必下載，不管你是 Mac 還是 Windows 系統都能用，進入 Fast SRT Subtitle Toolkit 網頁 ( 文章末段替大家準備好連結囉 )，並且準備好你要上字幕的影片 MP4 檔、已經打好的字幕 TXT 檔。按下圖片的箭頭處上傳檔案。

對了對了，這邊先說明一下，小編不是說快速產生字幕，怎麼還要自己打字幕的 TXT 檔？有上過字幕的人應該都知道，逐字將字幕打出來不是最花時間的，而是將字幕對上影片時間，即時且準確的語音訊同步才是最花時間的，因此這個 Fast SRT Subtitle Toolkit 工具，就是協助我們用最快速的方式，將字幕與音訊對上。（PS 字幕請一句一行打好，用記事本儲存即可）

影片、文字檔素材都上傳後，按下 START EDITING 開始進入編輯程序。

在開始之前，我們先來看一下快速鍵：

Ｋ：切換到下一行

Ｌ：停止目這一行

Ｕ：往前３秒

Ｐ：往後３秒

Ｉ：前一行

Ｏ：後一行

看這麼多，你現在一定覺得這又是一款鳥工具！不不不，大部分的情況下，你只要記住一個Ｋ鍵就可以完成全部的操作了。

按下 Start Editing 之後，讓影片開始播放，當影片播放並唸到第一行的第 3 個字時，按下 K 鍵。接著以此類推，唸到第二行第 3 個字時，再次按下 K 鍵，直到影片結束。至於 L 鍵什麼時候會用到？就是當兩句之間有大量的空白時間時，在第一句唸完時就可按下 L 鍵，來做時間註記。

為什麼是第 3 個字時按下 K 鍵呢？大家可以看到在字幕欄位的上方，有個預設為 0.3 秒的反應時間，大約就是在唸到第 3 個字左右，按下 K，時間就會自動往前 0.3 秒，那大概就會是首個字的時間點。大家可以一句自己的反應時間快慢來拖動調整反應時間。

當影片播放後就完成所有的字幕時間標記，此時在右邊的影片預覽視窗，就可以看到字幕上完的樣子囉！

若都沒有問題不需要再調整的話，直接按下 SAVE IN SRT FORMAT 就可以下載 SRT 檔啦。

將製作完成的 SRT 檔上傳你的影片後台，就可以正確顯示囉。若你是用上字幕軟體的話，也可以將 SRT 檔直接匯入，對於上字幕也可以更省時間。有在進行影片創作的朋友，趕快把這個超好用工具收下吧，可以為你省下許多時間~

傳送門：Fast SRT Subtitle Toolkit