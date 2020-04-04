Fast SRT Subtitle Toolkit

比起照片現在許多人更會用影片記錄自己的生活，YouTube 頻道充滿了許多豐富的內容，身為內容生產者，聽說有一個說法，若將影片加入 CC 字幕，能夠讓 YouTube 機器人更了解你的影片內容，觀眾就算不開聲音，也能夠清楚影片脈絡。不過若是利用 YouTube 的後台上 CC 字幕你可能會上到懷疑人生，所以今天小編要跟大家分享一個網友自製的上 CC 字幕神器 Fast SRT Subtitle Toolkit，有多神呢？請看以下操作。更多上字幕工具你也可以參考：KAPWING 線上 AI 自動產生字幕，支援繁體中文全自動辨識

Fast SRT Subtitle Toolkit

首先，什麼軟體都不必下載，不管你是 Mac 還是 Windows 系統都能用，進入 Fast SRT Subtitle Toolkit 網頁 ( 文章末段替大家準備好連結囉 )，並且準備好你要上字幕的影片 MP4 檔、已經打好的字幕 TXT 檔。按下圖片的箭頭處上傳檔案。

Fast SRT Subtitle Toolkit

對了對了，這邊先說明一下，小編不是說快速產生字幕，怎麼還要自己打字幕的 TXT 檔？有上過字幕的人應該都知道，逐字將字幕打出來不是最花時間的，而是將字幕對上影片時間，即時且準確的語音訊同步才是最花時間的，因此這個 Fast SRT Subtitle Toolkit 工具，就是協助我們用最快速的方式，將字幕與音訊對上。（PS 字幕請一句一行打好，用記事本儲存即可）

影片、文字檔素材都上傳後，按下 START EDITING 開始進入編輯程序。

Fast SRT Subtitle Toolkit

在開始之前，我們先來看一下快速鍵：
Ｋ：切換到下一行
Ｌ：停止目這一行
Ｕ：往前３秒
Ｐ：往後３秒
Ｉ：前一行
Ｏ：後一行

看這麼多，你現在一定覺得這又是一款鳥工具！不不不，大部分的情況下，你只要記住一個Ｋ鍵就可以完成全部的操作了。

CC 字幕製作工具

按下 Start Editing 之後，讓影片開始播放，當影片播放並唸到第一行的第 3 個字時，按下 K 鍵。接著以此類推，唸到第二行第 3 個字時，再次按下 K 鍵，直到影片結束。至於 L 鍵什麼時候會用到？就是當兩句之間有大量的空白時間時，在第一句唸完時就可按下 L 鍵，來做時間註記。

為什麼是第 3 個字時按下 K 鍵呢？大家可以看到在字幕欄位的上方，有個預設為 0.3 秒的反應時間，大約就是在唸到第 3 個字左右，按下 K，時間就會自動往前 0.3 秒，那大概就會是首個字的時間點。大家可以一句自己的反應時間快慢來拖動調整反應時間。

SRT 檔製作軟體

當影片播放後就完成所有的字幕時間標記，此時在右邊的影片預覽視窗，就可以看到字幕上完的樣子囉！

如何為影片上字幕

若都沒有問題不需要再調整的話，直接按下 SAVE IN SRT FORMAT 就可以下載 SRT 檔啦。

Fast SRT Subtitle Toolkit

將製作完成的 SRT 檔上傳你的影片後台，就可以正確顯示囉。若你是用上字幕軟體的話，也可以將 SRT 檔直接匯入，對於上字幕也可以更省時間。有在進行影片創作的朋友，趕快把這個超好用工具收下吧，可以為你省下許多時間~

傳送門：Fast SRT Subtitle Toolkit

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