YouTube 影片如何自動上字幕呢？一部 10 分鐘的影片，可能字幕就要上個半天，所以今天小編要跟大家分享一款線上自動上字幕工具「KAPWING」，完全不需要下載任何 APP 就可以透過 AI 自動產生字幕，支援繁體中文、英文等多國語系，辨識以後上字幕就不用再手動自己一個一個打囉！你也可以參考：網易見外：自動字幕產生器，AI 智慧辨識快速產生 SRT 字幕檔！

△ 首先進入 KAPWING 首頁，上傳影片、直接輸入影片 URL，將 YouTube 影片網址複製貼上也可以，相當方便！

△ 建議在開始之前，先快速登入帳號，因為產生字幕之後，要輸出影片有登入的話，可以輸出無浮水印版本。可以用 Google 或 Facebook 快速登入，不用輸入任何資料。

△ 這邊小編就用貼上影片 URL 的方式來示範，貼上網址之後，會產生一個線上編輯的頁面，點擊下方的「Auto-generate」來自動產生字幕。

△ 接著影片主要語言點擊「國語（台灣）」，當然英文等其他語言也都支援，這目前是測試中的功能，並非 100% 正確，應該說目前只要是自動產生字幕的工具，絕對沒有 100% 準確的，就連手動 Key 也有可能會錯。選擇完語言之後，按下下方的「Auto-generate」就可以啦。

△ 這邊要注意的是，影片長度限制在 30 分鐘以內，超過 30 分鐘的影片無法自動產生字幕，另外免費帳號的限制，影片只能保存 7 天。自動產生字幕的過程，等待一段時間讓他完成就好啦。

△ 字幕產生完成，右邊的視窗就能夠看到自動產生的字幕啦，準確度基本上可以接受，只要影片中的人咬字不要太模糊，基本上都可以精準辨識。可以微調時間軸、字體、位置、大小、顏色、外框等，沒問題的話按下左下方的「CREATE」就完成囉！

△ 比較可惜的是，目前自動產生的字幕，沒有辦法輸出成 SRT 檔，如果可以的話就更完美啦。不過可以直接輸出上好字幕的影片，也算是不錯啦，如果你需要輸出 SRT 字幕檔，可以參考文章首段的自動上字幕工具！

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