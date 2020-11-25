台灣雲端書庫

為什麼書我喜歡用借的？不要用買的？一來是有還書壓力，無形中會逼迫自己在期限內看完，二來是看完書後不必佔用家中空間堆書。最近小編發現「台灣雲端書庫」這個借書來源，要出門跑到圖書館之前，可以先到這邊逛逛是否有自己要借的書，「台灣雲端書庫」藏書量超過 3.5 萬本，館藏非常豐富，包含有書籍、雜誌、繪本、考試用書、財經、語言學習、學術期刊、觀光旅遊、漫畫等應有盡有，大家若想要利用閒暇時間充實自己，不妨可以將這個線上實用免費資源收藏起來。

台灣雲端書庫

進入台灣雲端書庫首頁後，點擊右上方的「網路辦證」申請一個借閱帳號。

台灣雲端書庫

選擇「個人借閱證（本國籍）」，接著輸入借閱證號，借閱證號為自己的身份證字號（含英文），若是外籍人士請填寫居留證號碼。

線上免費電子書

最後輸入完自己的聯絡資料後按下確定送出即可。

免費兒童電子書

回到台灣雲端書庫首頁，找到想要借閱的書籍，點擊右下方的「閱讀」，按試閱、我要借閱就可以囉。

台灣圖書館電子書

點擊我要借閱的話，會扣除 1 點點數，每帳號每年有 120 點的額度，每年 120 本書應該夠看了吧，現在不知道一年有沒有看到 1 本書呢，看臉書倒是看了滿多本 XD

線上免費借書

閱讀期限為 14 天，到期後就會自動還書。

台灣雲端書庫

接下來就可以開始閱讀電子書啦，若你習慣用手機看電子書，也可以下載台灣雲端書庫 App 登入個人帳號後，從「我的書庫」中找到借閱中的書開始閱讀，載點幫大家整理在下方，兩個手機系統通通有，趕快去註冊一個免費會員並下載 App 吧。

下載：
台灣雲端書庫 ( Google Play 下載 )
台灣雲端書庫 ( App Store 下載 )

台灣雲端書庫超過 3.5 萬本電子書，正版合法書籍 0 元免費線上看 相關文章

訪客留言

台灣雲端書庫超過 3.5 萬本電子書，正版合法書籍 0 元免費線上看 參考資料

推薦十大電子書閱讀器人氣排行榜【2020年最新版】 | mybest
即使平板電腦的功能非常多樣化，而且有許多不同規格跟價格的商品可以選擇，但還是有許多使用者為了方便閱讀電子書而購買電子書閱讀器，只要小小一台，就能夠透過下載或是網路連線直接飽覽許多書籍，非常方便。只是目前市面上有許多廠商，像是國產的 moonink，或是 ...
停課不停學｜給中年級的閱讀、數學14個玩中學資源｜親子天下
國小中年級，是培養閱讀理解的分水嶺，在數學上，更是以「具體」方法學習「抽象」觀念的重要階段。這次多出來的10天防疫寒假，《親子天下》統整閱讀、數學線上下資源及正確學習重點，協助孩子順利橫跨「閱讀之...
免費故事書繪本線上看，育兒必收藏的五個電子書平台 ...
2020年5月10日 — 台灣防疫嚴謹，疫情狀況趨於和緩，但公共場所仍舊是危險地帶，你知道不 ... MindDuo幫大家整理了以下故事書繪本線上看資源，讓你只要動動手指， ... 市立圖書館的借閱證帳密才可線上借閱電子童書，且每一個雲端書庫的借閱&nbsp;...
商業周刊 - 商周｜先進觀念．輕鬆掌握
全台最有影響力財經雜誌《商業周刊》網站，每日更新最新「經濟、焦點、國際、職場、財經、生活」等深度報導文章。幫你掌握國家經濟時事、分析國際大事、財經洞察、管理知識、職場進修及新生活風格。培養競爭力，立即訂閱商周！
台灣雲端書庫@澎湖
台灣雲端書庫電子書、電子雜誌線上免費借閱平台. ... 芭蕾的故事：古典舞蹈的故事、音樂和魔法. 日本語演化論- 誰說笑門福必來？一本掀開154個詞語面紗的庶民&nbsp;...
看書不用錢！「台灣雲端書庫」可用各縣巿圖借書證免費線上 ...
2019年2月14日 — 台灣雲端書庫」就是一個整合全台灣公共圖書資源的線上圖書借閱平台，與各縣 ... 閱讀的巿民，讓大家不需往實體的圖書館跑，在家就能輕鬆免費借閱喜歡的書籍. 目前已有603 家出版社提供超過3 萬本的優質好書，雖然不比實體圖書 ... 該分站免費借閱電子書，借書以扣點的方式計算，借1 本扣1 點，而每個縣巿&nbsp;...
宗教電子書 | Readmoo 讀墨電子書
當期雜誌、熱門書籍隨選隨讀，書單月月更新 訂閱暢讀服務後，您可於有效期間內無限閱讀您所訂閱的方案中所有電子書內容 蔡璧名最新作品《解愛》：偕同莊子與詩歌一起前行，在濃如酒的愛裏，保有淡如水的心 2020-07-07 ~ 2020-08 ...
台灣雲端書庫- Google Play 應用程式
台灣雲端書庫」目前合作超過500家出版社，提供20,000種以上的優質電子書、雜誌，讀者只要持有「台灣雲端書庫」合作的公共圖書館借書證，即可享有免排隊、&nbsp;...
國立公共資訊圖書館全球資訊網
國資圖我的行動E教室 5/1電子書閱讀馬拉松正式開跑 每月接力借閱電子書~閱讀不間斷 閱讀集點達指定點數就可兌換好禮 累計3點送超耐磨滑鼠墊1個，總共500個 累計5點送iPad造型多功能便利貼1本，總計300本 累計7點送金屬感鑰匙隨身碟16GB 1個，總計100個 數量有限， ...
Epic! - 12 歲以下兒童專屬書庫，超過 25,000 有聲書、繪本、影片資源線上看 - 就是教不落
前陣子發表「英文學習及床邊故事必備！適合孩子們的 YouTube 頻道，兒歌、卡通、繪本懶人包」這篇後，陸續有網友分享相關的資源給阿湯，今天要介紹的網站「Epic!」是一個安親班老師推薦的，收藏了 25,000 本以上的有聲書及影片，並針對 12 歲以下兒童來設計，往下 ...