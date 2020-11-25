為什麼書我喜歡用借的？不要用買的？一來是有還書壓力，無形中會逼迫自己在期限內看完，二來是看完書後不必佔用家中空間堆書。最近小編發現「台灣雲端書庫」這個借書來源，要出門跑到圖書館之前，可以先到這邊逛逛是否有自己要借的書，「台灣雲端書庫」藏書量超過 3.5 萬本，館藏非常豐富，包含有書籍、雜誌、繪本、考試用書、財經、語言學習、學術期刊、觀光旅遊、漫畫等應有盡有，大家若想要利用閒暇時間充實自己，不妨可以將這個線上實用免費資源收藏起來。

進入台灣雲端書庫首頁後，點擊右上方的「網路辦證」申請一個借閱帳號。

選擇「個人借閱證（本國籍）」，接著輸入借閱證號，借閱證號為自己的身份證字號（含英文），若是外籍人士請填寫居留證號碼。

最後輸入完自己的聯絡資料後按下確定送出即可。

回到台灣雲端書庫首頁，找到想要借閱的書籍，點擊右下方的「閱讀」，按試閱、我要借閱就可以囉。

點擊我要借閱的話，會扣除 1 點點數，每帳號每年有 120 點的額度，每年 120 本書應該夠看了吧，現在不知道一年有沒有看到 1 本書呢，看臉書倒是看了滿多本 XD

閱讀期限為 14 天，到期後就會自動還書。

接下來就可以開始閱讀電子書啦，若你習慣用手機看電子書，也可以下載台灣雲端書庫 App 登入個人帳號後，從「我的書庫」中找到借閱中的書開始閱讀，載點幫大家整理在下方，兩個手機系統通通有，趕快去註冊一個免費會員並下載 App 吧。

下載：

台灣雲端書庫 ( Google Play 下載 )

台灣雲端書庫 ( App Store 下載 )