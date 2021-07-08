如何從小就讓孩子養成愛看書的習慣呢？就讓我們到文化部建立的「兒童文化館」參觀一下吧！「兒童文化館」是一個以提升孩童閱讀興趣為原則的兒童線上閱讀天地，包括有繪本、圖畫書、童話、民間故事、童詩散文、小說等種類，故事內容皆以動畫的方式來呈現，當孩子閱讀完後還可玩遊戲，這不僅可讓孩子對書本更有吸引力，還能培養孩子對閱讀興趣，非常適合家中有國中以下的小朋友來使用喔！想讓提升孩子的數學能力嗎？請參考這篇：子由數學小學堂！

「兒童文化館」使用說明

當我們進到「兒童文化館」網站後，便可從首頁下方的「主題閱讀區」、「繪本花園」、「聽書」來做選擇。

我們就拿「主題閱讀區」為例，當我們點進來後，你便可以透過上方的類別、主題、作者、繪者、年齡來篩選小朋友喜愛看的書籍。

網站中所有的書籍都皆以動畫呈現，當你點選孩子要看的書籍後，就能立即播放動畫讓孩子看，看完故事後，下方有提供書籍簡介、延伸閱讀、完遊戲以及塗鴉分享等選項。

我們可以透過玩遊戲來讓提升孩子對閱讀的興趣，還有一些遊戲會配合該書本的內容，若沒認真看完會不知道答案是哪個喔！

若孩子本身本身喜歡畫畫的話，我們可以點擊「塗鴉分享」＞「我要塗鴉」。

接著我們就能讓孩子就在網站中自由創作，好讓孩子發揮創意，畫完後還可作品分享到網站上讓其他人欣賞。

另外，網站中除了有繪本有聲書之外，網站還提供「聽唱兒歌」的功能，點進去後便可選擇國語、閩南語、客語、原住民語 4 種兒歌來聆聽喔！對於想從小就想培養孩子愛看書習慣的家長們，趕緊將「兒童文化館」收藏起來吧！

兒童文化館：https://children.moc.gov.tw/index