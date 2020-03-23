想要自學程式，卻找不到中文學習資源嗎？今天小編要來跟大家分享的是來自免費電子書基金會（Free Ebook Foundation）所提供的免費電子書，免費電子書總藏量共超過 10000 本，而與程式學習相關，且語言是繁體中文的就多達 500 多本，想要自學程式語言的朋友們，可別錯過這個實用資源，好好的把這個網站收藏起來吧！

進入網頁後，就可以看到許多免費學習資源，上圖小編擷取中文的學習資源，首先是比較沒有這麼硬，與寫程式較無太大關聯，先從概念及觀念閱讀的免費電子書，包含：標準表達式、函式庫概念、編譯原理等...

接下來就是一些與程式語言較相關的包含：Python、PHP、Perl、Shell、JavaScript 等，直接點選就可以開始閱讀。

以下小編幫大家整理出學習索引，有需要的朋友直接點擊過去就可以開始學習囉：