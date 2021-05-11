免費電子書kindle

想看書免費電子書？雖然現在線上已經有許多整合圖書館的線上電子書系統，不過有些僅限於該縣市居民、又或者要出門辦理借書證，實在是不夠便利，最近小編發現「台灣圖書館電子書」搜尋網站，能夠「一鍵搜尋全台公立圖書館」的免費電子書，只要在家辦帳號，就可以享有免費電子書資源，如此一來就能夠透過 iPad、手機或電腦免費線上觀看電子書資源囉。台灣雲端書庫也收藏了非常多免費電子書資源，喜愛看書的朋也也非常推薦收下。

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進入網站後直接在搜尋欄位輸入想觀看的電子書名，就可以查看相關結果，目前網站支援台灣知名公立圖書館搜尋，好比：國立臺灣圖書館、台北市立圖書館、新北市立圖書館、台中市立圖書館等...

全台公立圖書館電子書

搜尋結果會把公立圖書館中，有與「HyRead」、「udn」、「台灣雲端書庫」、「華藝電子書」等免費電子書合作的資源列出來。

圖書館電子書

直接點擊就可以前往借閱，可以透過 App 或直接於圖書館的官網線上閱讀，以下為各圖書館閱讀說明及 App 下載位置：

HyRead：
國立臺灣圖書館 - HyRead
iOS - HyRead 電子書
Android - HyRead 電子書

udn
國立臺灣圖書館 - udn
iOS - udn 讀書館
Android - udn 讀書館

台灣雲端書庫
國立臺灣圖書館 - 台灣雲端書庫
iOS - 台灣雲端書庫
Android - 台灣雲端書庫

華藝電子書
國立臺灣圖書館 - 台灣雲端書庫
ios - Airiti Reader
android - Airiti Reader

台灣雲端書庫

跟小編不知道要看什麼書的話，此網站還支援「HyRead」、「博客來」即時排行榜的功能，一秒就能找到榜上有名的熱門新書，有需要的朋友非常推薦將這個網站收下，利用閒暇時間就能夠投資自己的頭腦！

若是覺得開發者這個網站有幫助到你的話，也能夠透果網站右上方的按鈕「來杯咖啡」贊助一下好心人開發者唷。

傳送門：一鍵搜尋全台公立圖書館電子書

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