SongTube

有沒有一款專為背景聽 YouTube 音樂、YouTube MP3 下載而生的 App？這些都是 YouTube Music 付費版才有的功能，不過最近小編卻發現一款名為 SongTube 的 App 竟能夠辦到同樣的效果，SongTube 能夠下載 YouTube 影片、YouTube 音樂，並且支援背景播放功能，音樂格式能夠下載 MP3、M4A 及 OGG，影片的部分則是 MP4，有下載 YouTube 影音需求的朋友，趕緊將這款神器收下吧。用 iPhone 的朋友可以參考 DownTube 這款背景聽 YouTube 音樂 App。

SongTube

SongTube 只支援 Android 系統，文章後方幫大家準備了 APK 載點，用 iOS 的朋友請參考文章首段中的其它 App。

YouTube 音樂背景播放

下載後必需允許 SongTube 讀取本地媒體的權限，用來播放手機中已存在的音樂，必需授權才能夠播放。接下來可以選擇 App 主題，有系統、亮色及深色主題可以選擇。設定完畢後就可以搜尋要下載的 YouTube 影音囉。

youtube背景播放2020 android

支援中文關鍵字搜尋，搜尋結果中直接點擊想聆聽的音樂，按下右下方的「下載」圖示就可以進行下載。

SongTube

接著有 YouTube 音樂下載、YouTube 影片下載兩個選項，音樂下載的部分還能夠先調整低音、音量等，調整完畢後點擊上方 Download 即可下載，音質的部分沒有選擇，SongTube 會根據來源下載最高音質的音檔。

android youtube背景播放app 2020

影片下載的部分畫質依據 YouTube 來源有所不同。

YouTube音樂背景播放

下載完畢後到 Downloads 就可以找到下載好的音樂囉。

SongTube下載

SongTube 支援背景播放功能， 跳離 App 或鎖定螢幕音樂還會持續播放，YouTube 音樂背景播放 + MP3 下載是大家最需要的兩種功能，SongTube 通通有，載點替大家準備在下方了，想要免費聽音樂的朋友趕快載下來吧。

https://github.com/SongTube/SongTube-App/

APK 下載：
arm-release.4.0.0 4.apk（GOOGLE下載）
arm-release.4.0.0 4.apk（1DRV下載）
arm-release.4.0.0 4.apk（MEDIAFIRE下載）
arm-release.4.0.0 4.apk（RAPIDGATOR下載）
arm-release.4.0.0 4.apk（MEGA下載）
檔案大小：24.90 MB

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