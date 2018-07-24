說到影片下載，相信大家都對 YouTube 影片下載很熟悉了，如果忘記可以再複習一下「一輩子都記得 YouTube 下載只要加上 ss」，而今天要來分享的絕對是神器「Snaptube」，不只能下載 YouTube，連 Instagram、Facebook 等常用的 21 種網站通通支援，就連看片追劇神網站 Dailymotion 都有！不只影片，還能直接把 YouTube 存為 MP3 音樂檔案！可惜這麼強大的 App 目前只有能在 Android 使用，iOS 目前還沒有支援。
△ 找到想要下載的影片後，點擊影片下方的 Dowsnload 鍵就可以啦！下載前先選擇下載格式，音樂有 MP3 及 M4A 可以下載，影片的話則可以選擇畫質，大家看紅色框的右上角，還有提醒目前的網路是使用 4G，不是吃到飽資費的人就可以即時切換為 Wi-Fi 連線！格式選擇完畢後，點一下就立馬下載到手機囉！
△ 第二個測試 Instagram，打開 IG 看到自己想蒐藏的影片，並按下複製連結，沒想到這時候 Snaptube 竟然在右下角聰明地跳了下載鈕出來（偵測到剪貼簿複製連結），直接點下去之後，就會自動開啟 Snaptube，連複製貼上的動作都省了，這就是我覺得 Snaptube 貼心的地方啊！
△ 自動跳轉到 Snaptube 之後，再次點擊黃色的下載按鈕，並選擇下載格式就可以囉！
△ 下載後測試在手機打開沒有問題，要播幾次就播幾次，Rima 的歌聲真的百聽不厭啊～
△ 最後是臉書測試，一樣複製連結之後，右下角會跳出下載鈕，點下去之後 App 會自動從 Facebook 跳轉到 Snaptube，流程跟 IG 簡直一模一樣，這裡就不贅述啦～三個大家最常用的 App 經測試後都成功下載，要下載其它的也應該沒什麼問題，這麼厲害的神器，大家還不下載嗎？簡直是下載音樂神器啊！
Snaptube APK 下載：
SnapTube.apk（官方下載）
SnapTube.apk（MediaFire下載）
SnapTube.apk（Rapidgator下載）
SnapTube.apk（ZippyShare下載）
SnapTube.apk（YunFile下載）
SnapTube.apk（本站下載）
檔案大小：10.54 MB
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