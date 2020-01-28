智慧型手機越來越普片，大家也都把生活上所需要的娛樂轉移到手機上，尤其看影片更是一種不錯的樂趣，在手機上放一些不錯的小影片可以打發時間，甚至看看電影也很不錯（建議螢幕大一點的），XMediaRecode 是一款專門的影片轉檔軟體，細項設定真的很豐富，有很多進階的功能可以調整，初階玩家可以簡易使用，進階玩家可以更符合自己需求。

軟體介面稍嫌陽春了點，不過功能實用才是最重要的！

這軟體最重要的特色就在於手機轉檔之用，為了可以符合更多手機的使用，已經內建了多款手機的設定，只要找出適合自己的手機，並且選取適當的解析度，就可以轉出適合手機收看的影片，而且也會適當的壓縮影片大小。

除了影片轉檔的功能之外，也可以進行簡易的影片編輯，重新設定影片的起始點，若只是要擷取影片中部份的畫面，這是一個很方便的功能。

轉檔時可以調整CPU的優先等級，若是不希望在轉檔時影響到電腦運作，可以調整降低的優先權，若是希望快速的轉檔完成，相對地調整高優先權即可。

http://www.xmedia-recode.de/

32bit 免安裝版：

XMedia Recode 3.4.9.2 32bit.7z（GOOGLE下載）

XMedia Recode 3.4.9.2 32bit.7z（1DRV下載）

XMedia Recode 3.4.9.2 32bit.7z（MEDIAFIRE下載）

XMedia Recode 3.4.9.2 32bit.7z（RAPIDGATOR下載）

檔案大小：10.81 MB

64bit 免安裝版：

XMedia Recode 3.4.9.2 64bit.7z（GOOGLE下載）

XMedia Recode 3.4.9.2 64bit.7z（1DRV下載）

XMedia Recode 3.4.9.2 64bit.7z（MEDIAFIRE下載）

XMedia Recode 3.4.9.2 64bit.7z（RAPIDGATOR下載）

檔案大小：12.25 MB