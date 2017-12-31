【限時免費】WinX HD Video Converter Deluxe 5.12.0 高畫質影音轉檔工具

2017-12-31 10:01:24 哇哇 0 0
WinX HD Video Converter Deluxe Free License

WinX 提供了許多影音轉檔的工具，若是有影音轉檔的需求，這是一款非常方便又簡單的工具，而且新的版本新增了中文介面，我想對大家來說應該更容易上手，現在推出了新年的限時免費的活動，WinX HD Video Converter Deluxe 免費索取中，在影音轉檔功能上並沒有限制，唯一的限制就是未來不能直接升級，不管當下有沒有需求，先收下吧！

限時免費：https://www.winxdvd.com/event/video-converter-offer.htm

主要功能：
  • 影片轉檔（支援匯入標準畫質影片、1080p/720p HD及4K影片）
  • 影片轉智慧型裝置（iPad、 iPhone、HTC、Samsung Galaxy、Kindle Fire、Surface等）
  • YouTube影片下載轉檔
  • 照片轉幻燈片影片檔
  • 影音編輯（添加字幕、分割影片、批次轉檔）
WinX HD Video Converter Deluxe Free License

△ 點選畫面中的 Get Giveaway License 之後會跳出一個視窗，再一次點選 Get Giveaway License。

WinX HD Video Converter Deluxe Free License

△ 之後會下載一個壓縮檔案，裡面有軟體安裝檔案與這次活動的 License 序號唷！

WinX HD Video Converter Deluxe Free License

△ 開啟 WinX HD Video Converter Deluxe 會跳出序號輸入視窗，輸入所取得的序號後點選啟用，序號必須在 2018.01.15 之前啟用，啟用成功將會看到註冊成功的視窗。

WinX HD Video Converter Deluxe Free License

使用方式類似於 WinX DVD Ripper Platinum，操作上並不困難，大家就動手試試看囉！

Windows：https://www.winxdvd.com/hd-video-converter-deluxe/
Mac：https://www.winxdvd.com/hd-video-converter-for-mac/index.htm

免安裝版本：
WinX HD Video Converter Deluxe 5.12.0.7z（MediaFire下載）
WinX HD Video Converter Deluxe 5.12.0.7z（Rapidgator下載）
WinX HD Video Converter Deluxe 5.12.0.7z（YunFile下載）
WinX HD Video Converter Deluxe 5.12.0.7z（本站下載）
檔案大小：42.77 MB
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