Moo0 VideoToAudio 1.15 影片轉檔成 MP3 音樂檔案超快速

2019-05-16 07:33:04 哇哇

Moo0 VideoToAudio

不少人搭乘大眾運輸工具的時候，習慣戴著耳機活在自己世界，不管他們到底在聽什麼？這次要跟大家分享將影片轉成 MP3 音樂檔案的方法，Moo0 VideoToAudio 是款簡單又方便的實用工具，支援大多格式的影片檔案，只要將影片檔案拖曳到軟體視窗之中，就可以很快速的轉成 MP3 檔案，這樣一來就可以放到手機裡面隨時聆聽，譬如說別人的演講等等，或是說 YouTube 下載下來的影片，很多人家整合的專輯，就可以轉成音樂檔案來聽囉！

Moo0 VideoToAudio

迷你模式的視窗就這麼小，影片檔案拖曳進去就可以非常快速的轉檔囉！進階模式可以調整 MP3 檔案的音質、頻率、立體聲、單聲道與音量等等，使用上算是簡單到不能唷！

https://zhs.moo0.com/software/VideoToAudio/

免安裝版：
Moo0 VideoToAudio 1.15.7z（GOOGLE下載）
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Moo0 VideoToAudio 1.15.7z（NOFILE下載）
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檔案大小：17.36 MB

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