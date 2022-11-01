VocalRemover

想要製做卡拉 OK 無人聲伴奏，有什麼免費、快速的方式可以達成嗎？以前編舞、編曲、報卡拉 OK 比賽、表演等，都需要自己生出伴奏，以前只能去網路上買人家去除好的，最近小編發現 VocalRemover 最強大的 AI 人聲移除工具，移得最乾淨、沒有殘音，不但如此，還可以在上面升 Key、降 Key、剪輯、合併、錄音、查歌曲音調等，最重要的是無需登入或註冊就能夠免費使用，有移除歌曲人聲、取得伴奏音樂的朋友，這款絕對是目前最強的工具沒有之一，趕快將這款神器加進你的瀏覽器書籤吧。想要取得音樂，可以用這招改網址的方式下載 YouTube 音樂

歌曲去人聲

AI 人聲移除工具

進入 VocalRemover 之後，按下選擇文件，來選擇你要移除人聲的歌曲。

移除人聲

過沒幾秒鐘的時間，移除人聲就完成了。可以看到有兩個音軌，左側有調整音量鍵，可以調整音樂、人聲個別音量，點擊左下角播放鍵可以預覽播放，我覺得人聲去除的非常乾淨，而且沒有回音。

卡拉OK伴唱

點擊右下角的格式按鈕，可以選擇要下載為 MP3 或 WAV，右側點擊保存就可以選擇要下載純伴奏、純人聲或是音樂加人聲囉。

升降 KEY

線上去人聲

想要製做卡拉 OK 伴奏的話，光移除人聲可能還不夠用，有些女生唱的歌，必須要降一點 Key 才能給男生唱。基本上這個網站絕對可以滿足你要製做卡拉 OK 伴唱帶的需求，甚至還可以加快、調慢歌曲速度。

裁切 MP3

線上剪輯 MP3

透過「剪輯器」可以快速裁切 MP3 片段、輕鬆地淡入和淡出歌曲，在瀏覽器中就能操作，無需安裝任何軟體，就算身邊沒有電腦，直接打開手機都能用。

歌曲合併

線上剪輯 MP3

合併器的部分就是將多個音軌合併成一個，想要混音的朋友也可以試試。

錄音

歌曲升Key

錄音模式可以設定混音模式、等化器調整、加入回音等。

卡拉 OK 模式

歌曲降Key

如果你想聽聽自己歌唱的如何？音準準不準？節奏有沒有對？就可以使用卡拉 OK 模式，在這個模式下可以同時播放剛剛完成的去人聲伴奏，達成錄製自己唱歌的效果。

VocalRemover

同時還可以混聲、調整等化器、調整回音等，使用這個功能不會將音檔傳送到第三方伺服器，大家可以放心隱私問題。

歌曲變調調節拍

VocalRemover

音調 BPM 查詢器模式下，可以將歌曲變調、調整不同的節拍，還可以查詢歌曲的音調。

整體來說 VocalRemover 是一款全方位的線上卡拉 OK 工具，可以讓我們從 0 到 1 分離出自己想唱的曲目，然後再開啟卡拉 OK 模式來檢視自己的音準、節拍，升 Key、降 Key 也都沒有問題，功能絕對是目前最強大最好用的，連結小編放在下面，不收下會後悔啊！

傳送門：VocalRemover

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