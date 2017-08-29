FreeImages 提供免費的圖片和插圖素材，站上多達39萬張免費的圖片和插圖，而且圖片分類也有 31 種，像是動物和野生動物、建築、商業和金融、名人、教育、時尚和美容、花草樹木、遊戲和卡通、美食和飲料、假日與節慶、人和家庭、科學和技術....等類別，有需要下載免費圖片使用的大家快把 FreeImages 加入書籤，有中文介面、也可以使用中文搜圖唷！
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▽ 網頁支援 16 種語言，繁體中文就是其中一種，搜尋免費圖片和插圖時也可用中文、英文關鍵字搜尋，有新圖片和熱門相片兩大選項，目前 FreeImages 站上已經擁有 39 萬張免費圖片和插圖，算的上是很豐富的素材庫。
▽ 首頁會隨機顯示六個類別，艾倫截圖時顯示了 紋理和樣式、軍隊和武器、汽車、戶外運動、風景和自然、健康和醫療..等六個類別，喜歡的圖片可直接點選後打開。
▽ FreeImages 免費圖片下載的類別共有 31 種，動物和野生動物、建築、商業和金融、名人、教育、時尚和美容、花草樹木、遊戲和卡通、美食和飲料、假日與節慶、人和家庭、科學和技術....等類別，下方的高品質相片類別所提供的圖片是需要付費才能下載的。
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▽ 站上有圖片和插圖等素材提供大家免費下載使用，艾倫挑了幾張圖片和大家分享。
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