需要免費圖床，除了 Imgur 老牌圖床外，還有其它選擇嗎？最近小編發現一個不錯的 im.ge 免費圖床，提供無限容量空間，讓我們上傳各種圖片，唯一的限制就是單一圖片大小不能超過 50MB，上傳後除了圖片連結外，還提供 BBCode 代碼、HTML 代碼、MarkDown 連結等功能，還可以設定到期時間，推薦在尋找備用圖床的朋友可以收藏起來喔。另一款 Pasteboard 免費圖床，也提供永久保存功能，一起分享給各位。

進入 im.ge 首頁之後，直接點擊「開始上傳」就可以使用了，單一圖片不能超過 50MB，無總容量上限你要上傳多少圖檔都沒有問題。

上傳圖片前，可以點擊「編輯」（鉛筆圖示）來修改圖片設定。

有哪些設定可以修改呢？比如說圖片大小、標題、敘述，甚至是要不要自動刪除圖像都可以選擇。

圖片自動刪除的期限最短可以設定 5 分鐘，最長可以永久保留不自動刪除

上傳完畢後就可以取得圖片連結啦。

im.ge 除了圖片連結之外，還有提供 HTML 代碼（完整尺寸、中、縮圖）、BBCode 代碼（完整尺寸、中、縮圖）、MarkDown 連結，功能非常完整，又提供無限容量的不錯圖庫，連結提供在下方，有需要的朋友別猶豫，趕緊加入書籤收藏起來。

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