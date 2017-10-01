Food.foto 果物、蔬菜、料理與飲品素材，專業素材免費下載

2017-10-01 12:33:35 艾倫
Food.foto 蔬果素材

Food.foto 站上高解析的食材圖片好適合放在蔬果店、素食店甚至是大賣場的蔬果區來招攬客人用，站上的水果和蔬菜圖片看起來都好新鮮，尤其是那草莓又飽滿又紅潤好想吃一口，再烹飪分類裡還有牛排，下午時間看到這些圖片真是煎熬呀！站上所有的圖片不論是個人或是商業用途都可以免費下載。

Food.foto 免費美食圖片素材：https://food.foto.ne.jp

▽ 網站上滿滿都是食材圖片，有水果綜合圖、各種水果、蔬菜的獨照，高解析圖片下載後基本上不太需要修圖了，食物圖片看起來好吃的關鍵就是顏色飽和跟鮮豔度，站上的食物圖片讓艾倫看完都餓了。
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▽ 網站上共有四個大分類：水果、蔬菜、甜點和餐具、飲料和酒類，每張圖片都是高解析的。

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▽ 選擇圖片後可看到美食圖片的解析資訊，按下「高解像度ダウン口一ド」就可以進入下載頁面。

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▽ 進入另一個畫面後，滑鼠往下按下「同意してダウン口一ドする」圖片就直接下載到電腦中囉！

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▽ 圖片網址：https://food.foto.ne.jp/free/product_dl.php/cPath/169_180_191/products_id/401080

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▽ 圖片網址：https://food.foto.ne.jp/free/product_dl.php/cPath/169_180_202/products_id/401322

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▽ 圖片網址：https://food.foto.ne.jp/free/product_dl.php/cPath/169_182_239/products_id/1473

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▽ 圖片網址：https://food.foto.ne.jp/free/product_dl.php/cPath/169_185_234/products_id/401436

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需要新鮮的蔬果或是美味的食物圖片都可以到 Food.foto 來挖寶，但不建議下午時間來找圖片，百分百會越看越餓。

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