Health icons 線上健康醫療圖示素材庫，100%免費並可做個人及商業用途！

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Health icons 網站使用介紹

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進到 Health icons 網站後，便可透過輸入關鍵字、分類及圖示風格來找尋你要的 icon，若你全部都想要的話，請點選網站右上方的「Download all」按鈕，就可一次全部打包帶走。

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而我們往下滑的話，便可看到網站中每個圖示都有填滿（Filled）與線條（Outline）兩種樣式。

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點選任一個 icon 圖示後，便可看到 SVG、PNG 圖檔讓你選擇下載以及授權方式喔！對於想找適合製作醫療相關的 PPT 簡報或網站設計 icon 的朋友，趕緊點擊下方連結前往 Health icons 網站下載吧！

Health icons：https://healthicons.org/

打包下載：
Health icons.zip（GOOGLE下載）
Health icons.zip（MEDIAFIRE下載）
Health icons.zip（RAPIDGATOR下載）
Health icons.zip（MEGA下載）
檔案大小：7.32 MB

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找不到好看品質又高的醫療相關 icon 素材嗎？快上 Health icons 網站找找吧！
Allen
Allen
2022-12-17
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找不到好看品質又高的醫療相關 icon 素材嗎？快上 Health icons 網站找找吧！ 相關文章

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