Life of Pix 收錄超過百位攝影師攝影作品，每周更新的免費圖片素材

2017-06-26 06:45:48 艾倫
Life of Pix

Life of Pix 網頁上收錄超過百位攝影師的生活照片，照片內容幾乎以歐美生活為主，每週會更新 10 張新圖片，站上也一直都有在尋找新的攝影師加入，每張照片皆是高解析圖片、皆無版權可免費下載使用，需要歐美生活圖片的朋友不妨快來 Life of Pix 逛逛，相信一定會收穫滿滿的。

Life of Pix 網址：http://www.lifeofpix.com/

▽ 進入 lifeofpix 網站後，選擇 Gallery 可看到有 建築、城市、紋路、海邊、人物、食物、黑白照、動物、海灘...等 13 個分類的圖片庫，站上目前照片有1300多張，雖然數量不算很多，但 lifeofpix 每週都會更新10張新圖片素材。
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▽ 艾倫進入 Sea 海的分類裡，有著各式各樣與海有相關的圖片素材，有白天、傍晚、彩色照、黑白照..等圖片。

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▽ 下載圖片時不需要註冊帳號，在分類裡小圖模式看到想下載的圖片只要把滑鼠移到該圖上，就會出現作者和下載等工具列，這時按下 Download 的圖示就可以。

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▽ 每張圖片可小圖預覽，也能放大觀賞，放大圖片的頁面也有 Download 的按鈕。

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▽ Life of Pix 站上的圖片幾乎都是歐美生活的照片，這些圖片也很適合拿來當電腦桌布使用，艾倫找個幾張不錯的照片供大家欣賞一下。

圖片網址：http://www.lifeofpix.com/photo/raspberries/

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▽ 圖片網址：http://www.lifeofpix.com/photo/sail-ship/

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▽ 圖片網址：http://www.lifeofpix.com/photo/bot/

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▽ 圖片網址：http://www.lifeofpix.com/photo/picturize/

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▽ 圖片網址：http://www.lifeofpix.com/photo/jokul/

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Life of Pix 站上都是高解析圖片，還沒找到圖片的朋友快來看看！

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