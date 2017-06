Life of Pix 網址:http://www.lifeofpix.com/

Life of Pix 網頁上收錄超過百位攝影師的生活照片,照片內容幾乎以歐美生活為主,每週會更新 10 張新圖片,站上也一直都有在尋找新的攝影師加入,每張照片皆是高解析圖片、皆無版權可免費下載使用,需要歐美生活圖片的朋友不妨快來 Life of Pix 逛逛,相信一定會收穫滿滿的。▽ 進入 lifeofpix 網站後,選擇 Gallery 可看到有 建築、城市、紋路、海邊、人物、食物、黑白照、動物、海灘...等 13 個分類的圖片庫,站上目前照片有1300多張,雖然數量不算很多,但 lifeofpix 每週都會更新10張新圖片素材。

▽ 艾倫進入 Sea 海的分類裡,有著各式各樣與海有相關的圖片素材,有白天、傍晚、彩色照、黑白照..等圖片。▽ 下載圖片時不需要註冊帳號,在分類裡小圖模式看到想下載的圖片只要把滑鼠移到該圖上,就會出現作者和下載等工具列,這時按下 Download 的圖示就可以。▽ 每張圖片可小圖預覽,也能放大觀賞,放大圖片的頁面也有 Download 的按鈕。▽ Life of Pix 站上的圖片幾乎都是歐美生活的照片,這些圖片也很適合拿來當電腦桌布使用,艾倫找個幾張不錯的照片供大家欣賞一下。圖片網址: http://www.lifeofpix.com/photo/raspberries/ ▽ 圖片網址: http://www.lifeofpix.com/photo/sail-ship/ ▽ 圖片網址: http://www.lifeofpix.com/photo/bot/ ▽ 圖片網址: http://www.lifeofpix.com/photo/picturize/ ▽ 圖片網址: http://www.lifeofpix.com/photo/jokul/ Life of Pix 站上都是高解析圖片,還沒找到圖片的朋友快來看看!Life of Pix 網址: http://www.lifeofpix.com/