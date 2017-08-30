之前將筆電的原本的 M.2 SATA SSD 升級成 Kingston 金士頓 M.2 2280 SSD 240GB，那舊的 M.2 SSD 該如何處理呢？通常就被放在一旁備用了吧！不過現在 M.2 SATA SSD 已經有許多外接盒的選擇，我這次也只是隨便挑了一款創見 TS-CM80S M.2 SSD 外接盒，坦白說有沒有特別厲害不知道，不過 M.2 SSD 本身的體積就很輕薄，接上外接盒的體積還是比 2.5 吋的隨身硬碟方便，所以只是要告訴大家筆電汰換的 M.2 SATA SSD 別浪費，不如讓自己多一顆 SSD 效能的隨身碟吧！
現在大多 M.2 SSD 外接盒都已經是 USB 3.1 與 Type-C 的規格，這樣傳輸速度才能跟上 SSD 的讀寫速度。
盒裝內有外接盒、M.2 SSD 的底板、45 公分的 USB Type-C to Type A 的傳輸線、三顆螺絲、小的螺絲起子、一個墊圈與外盒的蓋子。
安裝上超簡單，就是將 M.2 SSD 安裝到機板上，就只是插進去的動作，一點都不難。
之後將墊圈放在最後端，M.2 SSD 剛好可以卡在中間，這樣才能保持 M.2 SSD 與機板的平行，之後鎖上螺絲就能固定了！
機板上有三個螺絲孔，代表支援 M.2 SSD 2242/2260/2280 三種不同長短卡的規格。
安裝完成之後置入外接盒之中。
鎖上外盒蓋子的兩顆螺絲。
最後一層板子用貼上去的，這樣就大功告成囉！
體積大小雖然不比隨身碟那麼迷你，不過相較於 2.5 吋外接硬碟來說還是迷你與輕巧許多，大小為 120.16 mm x 33.6 mm x 7.5 mm，加上 M.2 SSD 硬碟的重量大概不會超過 100g，我個人還頗愛的^^。
接上外接盒的讀寫速度測試，讀取速度還有到 400 MB/s 以上，舊的 M.2 SSD 有 128GB 的容量，也足夠裝很多多東西囉！！！若是要升級 M.2 SSD 的話可以參考：【開箱】Kingston 金士頓 M.2 2280 SSD 240GB，筆電系統碟來升級！
M.2 SATA SSD 外接盒參考：http://ecshweb.pchome.com.tw/search/v3.3/?q=m.2%20ssd%20外接盒
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