筆電汰換 M.2 SATA SSD 別浪費，接上外接盒成為超強隨身碟

2017-08-30 11:35:41 哇哇
m.2.SSD SATA 外接盒

之前將筆電的原本的 M.2 SATA SSD 升級成 Kingston 金士頓 M.2 2280 SSD 240GB，那舊的 M.2 SSD 該如何處理呢？通常就被放在一旁備用了吧！不過現在 M.2 SATA SSD 已經有許多外接盒的選擇，我這次也只是隨便挑了一款創見 TS-CM80S M.2 SSD 外接盒，坦白說有沒有特別厲害不知道，不過 M.2 SSD 本身的體積就很輕薄，接上外接盒的體積還是比 2.5 吋的隨身硬碟方便，所以只是要告訴大家筆電汰換的 M.2 SATA SSD 別浪費，不如讓自己多一顆 SSD 效能的隨身碟吧！

m.2.SSD SATA 外接盒
先來看看被淘汰的 M.2 SATA SSD，128GB 的容量雖然沒有超級大，但是不用也可惜，你說對吧！

m.2.SSD SATA 外接盒

現在大多 M.2 SSD 外接盒都已經是 USB 3.1 與 Type-C 的規格，這樣傳輸速度才能跟上 SSD 的讀寫速度。

m.2.SSD SATA 外接盒

盒裝內有外接盒、M.2 SSD 的底板、45 公分的 USB Type-C to Type A 的傳輸線、三顆螺絲、小的螺絲起子、一個墊圈與外盒的蓋子。

m.2.SSD SATA 外接盒

安裝上超簡單，就是將 M.2 SSD 安裝到機板上，就只是插進去的動作，一點都不難。

m.2.SSD SATA 外接盒

之後將墊圈放在最後端，M.2 SSD 剛好可以卡在中間，這樣才能保持 M.2 SSD 與機板的平行，之後鎖上螺絲就能固定了！

m.2.SSD SATA 外接盒

機板上有三個螺絲孔，代表支援 M.2 SSD 2242/2260/2280 三種不同長短卡的規格。

m.2.SSD SATA 外接盒

安裝完成之後置入外接盒之中。

m.2.SSD SATA 外接盒

鎖上外盒蓋子的兩顆螺絲。

m.2.SSD SATA 外接盒

最後一層板子用貼上去的，這樣就大功告成囉！

m.2.SSD SATA 外接盒

體積大小雖然不比隨身碟那麼迷你，不過相較於 2.5 吋外接硬碟來說還是迷你與輕巧許多，大小為 120.16 mm x 33.6 mm x 7.5 mm，加上 M.2 SSD 硬碟的重量大概不會超過 100g，我個人還頗愛的^^。

m.2.SSD SATA 外接盒

接上外接盒的讀寫速度測試，讀取速度還有到 400 MB/s 以上，舊的 M.2 SSD 有 128GB 的容量，也足夠裝很多多東西囉！！！若是要升級 M.2 SSD 的話可以參考：【開箱】Kingston 金士頓 M.2 2280 SSD 240GB，筆電系統碟來升級！

M.2 SATA SSD 外接盒參考：http://ecshweb.pchome.com.tw/search/v3.3/?q=m.2%20ssd%20外接盒

更多資訊請參考：
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