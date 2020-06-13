入手 Samsung Galaxy Tab S6 Lite 已經好一陣子了，應該說我剛上市就買了，簡單來開箱一下，以及來回顧購買的心路歷程。我之前都是使用 Lenovo Yoga Book Windows 當成平板，不過畢竟也買了四五年了，電池真的不太行了，後來用回 iPad mini 2 一陣子，小小的螢幕實在不是很習慣，後來就開始尋覓新的 iPad，坦白說我在線上比較了很多次 iPad Pro 11 吋（第 2 代）、iPad Air（第 3 代）與 iPad（第 7 代），一直都在想買哪一款好，基本上最想買的當然是 iPad Pro 11 吋，不過價格高到無法下手，然後又覺得買 iPad Air（第 3 代）不如買 iPad（第 7 代）就好，但是又嫌 iPad（第 7 代）規格不夠，坦白說有點龜毛就是了！

後來無意間看到了 Samsung Galaxy Tab S6 的平板，看了介紹覺得很不錯，也覺得超級猛，然後又發現了 Samsung Galaxy Tab S6 Lite 好像就夠用了，而且價格又沒有太貴，甚至用萬元價格就可以買到如同 iPad Pro 沒有 HOME 鍵的外觀，頓時覺得我之前看了那麼久的 iPad 幹嘛？不過也或許猶豫了 iPad 很久，才可以等到 Samsung Galaxy Tab S6 Lite 上市吧～我的平板主要是拿來追劇使用，所以我想也不用到 Samsung Galaxy Tab S6 的規格，Lite 版本應該就夠用了，而且我還選擇 Wi-Fi 64GB 版本的，價格好像是 10800 元，當時購買還有送上皮套，所以應該是划算吧！

10.4 吋的螢幕大小，解析度為大於 Full HD 的 2000 x 1200，這樣的大小或許追劇還不夠爽，不過已經算是很實用的平板大小。

金屬質感的機身背面，除了有灰色之外，還有粉色與藍色兩款顏色的選擇。

主鏡頭為 800 萬像素，其實我是還沒有拿來拍照，不過因為 Samsung Galaxy Tab S6 Lite 也有搭配上 S-Pen 的使用，所以也支援有遙控的使用。

充電與電腦連線是使用 USB Type-C 。

側邊為電源鍵與音量鍵。

另一側有保留 3.5mm 的耳機孔，這個孔還是很實用也很方便，而且在這麼薄的機身上也是可以具備的。

其他配件還有 USB Type-C 的傳輸線、退卡針、USB 充電器與 S-Pen。

書本式的皮套，與平板搭在一起相當具備質感唷！

書本式皮套的手感很不錯，完全是磁吸式的設計，可以直接與平板吸附在一起，安裝或是拆卸都非常方便。

若是相比 Samsung Galaxy Tab S6 的設計來說，Lite 版本對於 S-Pen 的收納更是方便，上圖是皮套打開的狀態，你應該會發現上方有個凹槽，那就是收納 S-Pen 的地方。

S-Pen 的收納也是磁鐵吸附的，而且穩穩地不太會掉，坦白說具備 S-Pen 是很加分的，雖然說我現在幾乎都沒有使用他，不過若是小朋友突然要畫畫等等的，我的平板馬上可以派上用場。

書本式皮套搭配平板後的側邊樣貌，非常輕巧好攜帶。

可以額外安裝記憶卡，最大可以擴充 1TB microSD，其實我買的 64GB 目前對我來說都還很夠用，萬一真的不夠再買一張記憶卡就可以方便擴充囉！

皮套有兩個卡槽，能讓平板有兩種不同的角度可以觀看，我自己都會使用唷！





AKG 調教的雙喇叭，還有杜比環繞音效，聲音的質感與音效非常不錯！

目前已經拿來追劇、看節目好一陣子，流暢度與螢幕表現都非常的好，我自己對於一萬元可以買到這樣的平板覺得很超值。

偶爾也會拿來上網、社群與看漫畫等等，大螢幕的爽度也非常好，反正我就是有點推薦囉！Samsung Galaxy Tab S6 Lite 是我自己買的，不推業配文唷^^