開箱評測小米 CC9 Pro 尊享版

這篇小米 CC9 Pro 尊享版算是來晚了，其實這支手機我已經使用將近兩個月的時間了，當時 DXOMark 得到的 121 分還是全球最好的拍照手機，不過現在陸續被 Honor V30 Pro、Huawei Mate 30 Pro 5G 與 Xiaomi Mi 10 Pro 所超越，當初會入手這支手機的原因很簡單，因為華為 Mate 30 Pro 在台灣無法上市，讓我感到相當遺憾，所以才移情別戀到小米 CC9 Pro 尊享版，雖然這支台灣一樣也沒有上市，不過一億像素的拍照非常吸引我，總之就是這樣入手了！

開箱評測小米 CC9 Pro 尊享版

手機的樣式應該算是中規中矩，現在的手機若只看正面的話，真的很難知道是哪一支手機啊！小米 CC9 Pro 尊享版是水滴型的螢幕，前方有留下一顆前鏡頭，雖然說前鏡頭並沒有什麼景深感測器之類的，不過在自拍上的成果我也算是頗滿意的，基本上我就是衝著相機來的！

開箱評測小米 CC9 Pro 尊享版

為什麼入手沒有第一時間分享？因為其實我在意的就是相機規格，畢竟這也不是商業邀約的文章，就慢慢累積素材再說吧！自己買的 3C 玩具就隨意許多，而且小米 CC9 Pro 尊享版的效能規格沒有到很好，應該說只是中階手機搭上高階的相機規格，DXOMark 目前前十名的排行榜上，也只有這支手機不是旗艦機種。當然購買時也要注意，小米 CC9 Pro 的「尊享版」才是 DXOMark 得到 121 分的那一款，如果只是 CC9 Pro 的話相機規格還是有所差異的。

開箱評測小米 CC9 Pro 尊享版

簡單來說一下相機規格，從左至右分別是 2-10 公分的微距鏡頭（f2.4）、20MP 超廣角鏡頭（f2.2、1.5cm 超級微距）、108MP 主鏡頭（f1.69、1/1.33 感光元件、OIS 光學防手震）、12MP 人像鏡頭（2X 光學變焦、2PD 雙核對焦、f2.0）與 10X 混合光學變焦的長焦鏡頭（f2.0、OIS 光學防手震），主鏡頭為一億像素，坦白說處理速度並不快，因為處理器的規格並非旗艦的，所以拍照上還是要有點耐心，但是我覺得尚可接受，畢竟處理速度和照片大小還是一定的相關。

開箱評測小米 CC9 Pro 尊享版

機身四周圍簡單的金屬邊框，質感上還算是可以！剛入手的時候，會覺得小米 CC9 Pro 尊享版有點份量，因為他確實比一般手機還要厚實，我也不知道是因為鏡頭的原因，還是塞進了 5260 mAh 的容量電池，超過 5000 mAh 的大電量也是讓我相當滿意的，雖然續航力上還是無法跟我的 Mate20X 相比，不過足以使用一整天的，我發現我自己很要求電量要超過 5000 mAh，感覺這樣一整天才是真的夠用的！

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支援雙 SIM 卡。

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搭載了 30W 的快速充電，快充的速度是真的很快，我發現我真的也被快充養壞了～不想讓手機有太多時間插著 USB 來充電。

開箱評測小米 CC9 Pro 尊享版

小米 CC9 Pro 尊享版手機介紹的不多，因為我不想要那麼專業啊！接著分享這次我所買的手機殼，其實我頗喜歡這系列的手機殼，機殼算是不厚，機殼是細膩微磨砂的質感，甚至有點點硬矽膠的感覺，手感相當不錯，而且防指紋的能力相當好，重點是還很便宜，我一次就買了四個顏色，想說可以依照心情來隨意搭配。

開箱評測小米 CC9 Pro 尊享版

感覺是一個年輕的手機殼，坦白說樣式很普通，簡單搭上幾個英文字和笑臉而已，不過最近這款殼我還覺得滿意，身邊的手機都找了同款的殼一起換了^^。

開箱評測小米 CC9 Pro 尊享版

套上手機後，手機邊框也換色的感覺，然後我會再用純色桌布來搭配上邊框顏色，整個感覺還不錯！

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其他顏色的拍照就不分享了～反正就只是殼啊！

小米 CC9 Pro 尊享版拍照實測

先說一下我對小米 CC9 Pro 尊享版拍照的驚艷！第一次拍一億像素的照片後，查看照片細節實真的讓我嚇到了，一億像素並不只是解析度拉大而已，該有的細節都是有的，以前追求單眼相機就是要追求畫質的細節，像在手機拍照的細節也都具備了，坦白說真的有取代掉我使用單眼拍照的時機，畢竟的方便性還是高，所以接下來都是我拿到手機之後的拍照實測，不過有些圖片我是有調整亮度、對比或是白平衡的，為什麼不給大家看原汁原味的照片呢？我只能說我拍照本來就是喜愛有細節的高解析照片，照片如果只有發色好看，那麼缺乏細節也是枉然的，不過當有了細節之後，再去簡單的調整亮度等等，那麼對我來說會是更好的呈現，所以希望以這樣的方式來呈現給大家唷！

寵物動物系列

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貓咪的毛髮都很清晰，我懶得去 100% 截圖給大家，我只能說細節是讓我滿意的，當然環境光線越充足是越好的！

開箱評測小米 CC9 Pro 尊享版
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開箱評測小米 CC9 Pro 尊享版
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主鏡頭的拍照相當的有景深，真的有在用大光圈拍照的感覺，焦點之外沒多遠的距離就開始有景深感了！

開箱評測小米 CC9 Pro 尊享版
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美食系列

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我吃過算是非常好吃的粉蒸排骨

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景物系列

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5X 光學變焦是小米 CC9 Pro 尊享版的重點特色之一，有更好的長焦細節。

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人像系列

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雖然最後這部分以人像為主，但是其實我大多沒有使用人像模式，大多拍人像我還是使用 108MP 去拍攝，也就是一億像素的畫質去拍攝，我覺得細節比光圈更重要，不過就算沒有開啟人像模式，大光圈的景深也是很有真實感的，因此我到目前還是非常滿意這支手機的高畫質拍照唷～

開箱評測小米 CC9 Pro 尊享版

不過因為處理速度比較慢的關係，然後我的人像都是拍攝小朋友為主，若是小朋友一直動的話我也很難捕捉，所以還是有一定的失敗率，不過若你是要拍攝大人的話，只要好好的擺好 POSE 和表情的話，我想會是有很不錯的照片唷！

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在夜市拍的照片，缺少了白天的亮度，在燈源下也有一定可看度，景深也有唷！

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小米 CC9 Pro 尊享版的開箱與拍照分享就到這裡，花了一萬多元的手機，還是寫篇文章比較實在！哈哈

規格介紹看這：小米 CC9 Pro 一億像素相機 DXOMARK 全球第一 121 分榜首

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######################################## # # 大易混合版 # # Author: # Pluto Chang (pluto.chang@gmail.com) # # last modified date: 2013/03/14 16:11:59.899
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