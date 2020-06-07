喜歡打籃球的人都會買顆籃球，想要打的時候就可以去投投球，籃球當然也有好壞之分，我一開始在網路上買五百多元的球，自己投球是還可以，跟人家報隊時人家是不用那種爛球的 XD，常打球的人真的也會挑球的，後來自己也會開始挑好打的球，其實打這篇文章時，我已經買了第三顆迪卡儂的 TARMAK 籃球了，想說簡單來分享一下囉！

我買的第一顆 TARMAK 籃球是 799 元等級的（TARMAK BT 500X），坦白說不是最好的，不過手感已經相當不錯了！799 等級有橘色、深咖啡與黑色三顆，理論上應該是差不多的，但是實際上是還是有一點不同的，以橘色和深咖啡色的為例，其實摸起來有種毛毛的感覺，手感真的是不錯的，溪濕外皮也是真的，去年夏天我那顆球被打到很臭，被大家的汗水洗禮過很可怕。

799 等級的球雖然握感很好，不過耐用度不高，磨損的速度讓人心疼，才打三個月就撐不住了。後來灰塵沾多了會不好抓，我後來有把球拿去洗（其實我不知道能不能洗），洗過之後就維持一陣子都香香的，而且好拿的手感有恢復，只是壽命大概也差不多那樣！

我最新買的也是 799 元等級的，不過這物選擇黑色的，雖然說和 799 元的橘色、深咖啡的屬於同等級，不過在觸球的感覺上還是不同，黑色的比較沒有毛毛的感覺，也感覺沒那麼吸濕，比較需要一需時間去讓他磨一下，手感才會更好一點。而 799 元橘色的就不太需要新球的適應期，差別大概是在這裡。

中間還買過一次 549 元等級的迪卡儂籃球（TARMAK BT 500），主要是因為耐用度比較好，觸球感就比較差一點，這個大家有去迪卡儂的話可以自己比較看看會比較明顯。

549 元等級的籃球也有幾顆不同的，有橘的、藍的與白的，不過實際上也不同唷！橘色這顆彈性不好，我就是買過 549 橘色的，其實一開始以為只是買到一顆有問題的球，後來回賣場試了才知道，549 的橘色真的回彈比較差。不過這顆真的有夠耐磨，其實三個月的歷練後只是褪色看起來比較操勞，我自己覺得還是可以打，只是球場比賽時大家不會去用^^，大家總是會選擇在球場上最好的球來打，然後挑籃球的人通常都不會帶球，哈哈哈哈！

我有測試了 549 元的藍色球，彈性就很不錯，觸球感和耐用度都算中上，只是我後來還是選擇了 799 元的黑色，哈哈哈～下次我想要換藍色或白色看看，或是最高等級的 TARMAK BT 900，基本上狄卡儂中階以上 TARMAK 籃球就不錯打了，他的顆粒不是很標準的塑膠小圓點，更類似紋路的設計，所以手感好耐用度也不錯唷！簡單心得分享給大家囉！

迪卡儂籃球請參考：https://www.decathlon.tw/zh/basketball