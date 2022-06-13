最近常常在新聞上看到關於 Samsung Galaxy Z Fold 4 的消息，我就在想說我的 Samsung Galaxy Z Fold 3 一直都沒有與大家開箱分享心得，曾經我是對折疊手機不敢興趣的，覺得那只是科技進步下的產物，螢幕摺疊噱頭比較大而已，那我怎麼會突然改觀了呢？就那麼一次我在三星體驗館玩了一分鐘，我就入坑了！雖然我不是當下就買單，但是那時候心裡就一直惦記著摺疊手機，後來我大概是在 2022 年一月份購買的，使用到現在也超過五個月了，他從我的第二支手機變成主要手機，甚至我現在覺得 Z Fold 4 上市後我會馬上入手，這樣大家能感受到我的推薦程度了嗎？

摺疊手機真的讓大家比較難以入手，因為螢幕摺痕是無法避免的，但是我只能說久了就真的無感，在使用上也不會覺得那摺痕很明顯或是很礙眼。第二難以入手的原因是價格太過昂貴，我當初購入 Z Fold 3 好像快要六萬元，通常一般旗艦手機三萬多就打死了，多這兩萬元值得嗎？然後摺疊手機掉價又非常的兇，真的會讓人很心疼啊！

那麼我選擇的關鍵是什麼？因為覺得大螢幕的爽度很棒很好，很多時間蒐集日常資訊是透過手機，相信很多人每天也花大量的時間在手機上，我只能說 Z Fold 3 的閱讀體驗不是一般手機可以取代的，當然也不要跟平板比，因為平板更大台，攜帶方便性不可能像手機一樣的。我自己也有購買 Samsung Tab S8 Ultra（也是沒有寫開箱，這年頭都默默的來就是了），坦白說是取代筆電來用的，等於說希望手機兼具平板，平板兼具電腦的感覺吧！

我每天在手機看的以網頁居多（坦白說我現在已經遠離社群軟體），在閱讀上真的舒適很多很多，但是不知道是否跟上了年紀有關啦...不過我很喜歡展開螢幕的閱讀體驗，而且打字更順手也更方便，像我現在就是透過這支手機在撰寫文章，然後一邊躺在懶人骨頭椅上呼喚小朋友起床，若是一般六吋左右螢幕的手機，坦白說我不會撰寫那麼多文字的。就文字工作者的身份而言，這或許適合我，但是或許不是你的需求，不過若工作上常常會在手機處理文件或是看看報表的話，大螢幕的摺疊手機或許也會很適合你。

來體驗看看我所看到的畫面吧！

△ 看網頁的感覺很舒適啊～因為螢幕比較寬，不會太快就被斷行。

△ 看新聞總覽可以一次查看更多。

△ 閱讀新聞不用一直滑動頁面。

△ 查看聊天訊息。

△ 小紅書

△ 雙手打字輸入的空間感很好，不過展開螢幕之後就很難單手輸入囉！

Samsung Galaxy Z Fold 3 一共有兩個螢幕，就算手機是折起來也還有一個螢幕可以使用，不過坦白說這個螢幕有點太長了，據說 Z Fold 4 會稍微修改一下寬度，體驗會更好唷！折起來的狀態就可以單手操作，手機是稍微比較厚了，但是習慣了也就還好。如果不是只看網路新聞或是文章，使用 APP 的時候，很多 APP 沒有為展開的螢幕解析度做優化，絕大多數都是正常執行，但是有些還是長螢幕比較適合，以下簡單舉幾個例子。

△ 外送 APP 我幾乎快要每天都在使用了，展開的大螢幕一個屏幕只能看到一家店，雖然不影響使用，但是一次看更多比較好。

△ 長螢幕一次可以看到三個店家，這樣的列表還是長螢幕比較順眼。

△ 以 FB 來說一次也只能看到一則消息。

△ 長螢幕雖然也只能看到一則完整的消息，但是其實滑動就會比較少，或許社群工具還是一般手機螢幕最適合。

△ 再來看到 591 的列表頁面，舒適度還是有的，但是選單的部分有些會無法按到篩選按鈕。

△ 591 長螢幕一次可以看到七個物件。

△ 大螢幕點入房屋物件，一眼能查看的訊息是有限的。

△ 不過若是長螢幕，幾乎所有內容都有了，如果要截圖畫面給他人，有時候還是一般比例比較好的。

簡單總結一下，其實推薦的點大多是在閱讀上更舒適，或是更適合打字之類的，閱讀體驗是更好的，看照片與影片可以有更大的螢幕，這絕對是優勢！那有沒有不推薦的點呢？坦白說還是偶爾會遇到一些表格會找不到送出按鈕，但是使用長螢幕也是可以解決的，所以坦白說還是可以接受。還有一個優勢就是可以展開使用使用主螢幕來拍照，然後可以同時預覽畫面，雖然 Z Fold 3 主打的並不是相機，但是主鏡頭還是比較猛，拍照也會比較好看囉！不過若需要用到主鏡頭自拍，就不適合皮蓋式皮套的，就是還有一面把長螢幕遮的，但是皮蓋式的保護比較好，有點難取捨啊！！若有人對摺疊手機也有興趣，那麼可以來討論討論囉！！！