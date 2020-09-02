ITG.digital 線上自製插圖網，超過 1500 個向量插圖和 100 萬個獨特插圖組合任你挑選 !

想要如何在老闆面前讓 PPT 簡報看起來更有質感嗎？加入豐富的插圖是一種很實在的做法，推薦大家線上免費自製插圖網站 ITG.digital，他的特色除了可以自己選擇插圖的中人物、物件、色調及背景等，也能移除插圖中的元件，並擁有超過 100 萬種插圖組合隨你搭配，創造出屬於自己的插圖，最後可下載為 jpg、png 及 svg 三種格式，創好的圖片可以使用於任何地方，像是 PTT 簡報、網站設計、應用程式開發、社群網站、貼紙或印刷品等等，不過要注意的是，ITG.digital 免費方案僅供下載 jpg 格式，要下載 png 及 svg 格式必須花錢做升級 !，如果覺得自己簡報上的圖素材沒有辦法滿足你，那就趕快跟著小編來自己動手做一個吧！你也可以參考：Vector Creator 免費創意圖庫，自己的圖片自己做

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首先進去 ITG.digital 後，可以點擊首頁中的「TRY FOR FREE」進行插圖編輯及製作。

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不過在製作插圖之前，必須先登入 ITG.digital 網站呦 ~ 看你要用 FB、Google還是直接網站註冊上都可以。

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登入之後，可以先中間的搜尋欄位輸入你想要的關鍵字，或從收尋欄下方找到你想使用的插圖或元件名稱，像是人物、健康、愛情、動物、工作、旅行、美食或商業等等不同主題。

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我們也可以把網頁往下滑也能看到各種主題分類，每個主題下方都會標示有多少個元件可以編輯調整，比如說你不希望在插圖中有這麼多的人、花草或物件，可以在編輯時將它刪除或替換成不同的物件。右上角的「Style」也可以切換不同的插圖風格，目前一共有 Ordinary、Giants、Plasticine 及 Black & White 四種插圖風格可做使用。

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接著我們可以點開想要做編輯的插圖，我們就會進入到 ITG.Builder 編輯器中，主要編輯的圖片在左邊，右邊則是是插圖調整的功能區，操作方式很簡單，只要點選你想修改的物件，就可在右邊編輯你所選的物件，例如在人物部分可以直接替換成戴口罩的人物，或是更換皮膚、衣物或頭髮顏色。在 ITG.digital 裡每個物件其實都是圖片，只要點擊圖片邊就會出現可單獨下載或刪除的按鍵供你使用，如果製作成你不喜歡的樣貌也沒關西，插圖上方有 Reset（恢復）、Save（儲存在網站）及 Download（下載）供你使用。

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編輯好之後，按下Download 就會跑出 JPG、PNG 或 SVG 三種格式下載按鈕。不過免費方案只能下載 JPG 格式，如果要用 PNG 或 SVG 必須付費升級。底下會出現目前還剩下多少可用的下載額度，不過目前小編還沒在網站上看到，剩餘額度的重製時間，小編自己猜測因該不是每天不然就是每月的可用數量限制。

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ITG.digital 有分為免費和付費 2 種方案，付費有分月繳或年繳，差別在於付費後可以下載的圖片 PNG 及 SVG（免費只能下載 JPG），也具有可編輯的 SVG 向量圖檔，如果要無限制的圖片下載次數必須選擇年繳方案，大家可以買來試試看，目前網站上有在做優惠，小編覺得價錢很合理 !

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每個元件中會有好幾個可以替換的選項，下方也會提供顏色給你做選擇，如果你不想要使用他給你設定好的顏色，你可以點選最左邊的調色盤功能來選擇你要的顏色。

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ITG.digital 中當然也有單獨的元件可以讓你做編輯。

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單獨元件編輯起來，可以調整的部分就相對沒有那麼多了。ITG.digital 每張插圖都蠻可愛又品質相當不錯 ! 且無需下載或安裝軟體，就能製作出獨特的插圖素材，這麼方便又操作簡單的網站哪裡找 ? 有興趣的朋友趕緊來親自操作一下，自己的插圖自己創作，如果需要製作具有特色的圖片素材，趕快把這個 ITG.digital 網站收藏起來吧！

ITG.digital 自製免費插圖網 : https://itg.digital/

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