現在正是疫情緊張的時刻，身為餐廳、小吃店、咖啡廳等營業場所的小老闆，想要製作洗手告示、疫情防疫等相關海報，要去哪裡找素材呢？為此專門收藏各式 icon 圖示的素材庫 Iconfinder 就推出「新型冠狀病毒防疫圖示包」，與數名設計師共同製作，共有 200 個 PNG、SVG 關於公共衛生、防疫相關 icon 圖示，來與大家共同對抗疫情，全部提供給大家免費下載使用。Iconfinder 本站之前也有分享過，詳細可以參考：Iconfinder 免費圖示下載，豐富的百萬筆素材

進入 Iconfinder 「新型冠狀病毒防疫圖示包」活動頁面後，就可以看到大大的洗手圖示，我想這是大家製作告示時會十分需要的素材，按下下方的 Download all icons 就可以一次打包下載 200 個免費圖示。

下載後解壓縮，就可以看到不同圖示依照資料夾做分類。進入資料夾後，每種圖示會再依照 PNG 和 SVG 格式、尺寸大小來分類，直接點擊對應的資料夾名稱，就能夠快速找到自己需要的圖示。

此次的 200 個圖示全部都以 CC BY-SA 3.0 授權，使用素材需付上來源與出處。以下來看看此次的圖集包含了哪些打擊武漢肺炎疫情的相關 icon 吧：

首先是洗手圖示，共有 20 個，我想這是大家最常會用的到 icon，因為洗手是防疫的基本動作。接下來還有防止病毒傳播、冠狀病毒、疾病、發燒等相關圖示，有需要的人就一次把 200 個打包下來使用吧！











若你有製作告示、傳單、海報等相關防疫資訊內容，別客氣趕快點擊下方連結載下來吧 ~ 若剛好有朋友需要的話，也別吝嗇分享這個資訊給他囉。

Iconfinder 新型冠狀病毒防疫圖示包（DATA-US-EAST-1-ICONFINDER下載）