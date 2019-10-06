哪裡有免費的著色本可以下載呢？市面上大部分的著色本不是數量很少，就是只能下載幾張，各位爸爸媽媽們今天有福囉！今天小編要和大家分享這一個叫做 Super Coloring 的網站，收藏數量相當豐富的著色紙，除了可以免費下載、列印之外，還可以在線上直接上色，連印下來的動作都省下來啦！一起來看看這個實用的網站吧~你也可以參考：超過 2 萬 3 千種著色 / 摺紙 / 算數免費可列印模板下載

△ 其實這個網站，除了著色塗鴉本之外，還有許多其他紙本資源可以下載，不過我們今天將重點擺在著色本就好了，有興趣的人可以自己去逛逛網站上的其他資源，進入首頁之後往下滑動就可以看到著色本，點進去就可以看到更多。

△ 著色本有許多分類，相是汽車、軍事、卡通等豐富的分類，每個分類點進去之後還有次分類，名稱旁邊上面標示的數字，就是這個分類裡面的著色本數量囉。

△ 次分類點進去之後就可以看到非常多的空白著色紙，數量是不是相當豐富呢？光一個坦克車的分類，可能就超過其他網站全部著色紙的數量啦！

△ 再點擊進去之後，按下下方的列印，就可以輸出為 PDF 檔囉，比較特殊的是如果你不想列印也可以選擇線上塗鴉。

△ 各種畫筆、各種顏色都可以直接選擇，這樣的方式比起列印相對環保，也比較方便，但是實際紙本著色又有不同的感覺。這邊就看各位爸爸媽媽們如何取捨囉，不管你要怎麼選擇，趕快先把這個網站收藏起來吧！避免下次需要的時候找不到～

△ 下載：動物著色本下載

△ 下載：魚類著色本下載

△ 下載：花朵著色本下載

△ 下載：水果著色本下載



△ 下載：卡通著色本下載

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