想知道哪裡有適合孩子的免費著色圖範本嗎？這款 Coloring.ws 線上著色圖範本網可讓你盡情下載！Coloring.ws 是一個專為孩子創立的免費著色圖範本列印下載網，網站中共有提供 23 主題分類，包括有孩子喜愛的動物、卡通、字母表、交通工具等等，且每個主題中還會細分出更多相關項目出來給您做選擇，看到喜歡的便可直接列印或圖檔下載都行，有興趣的家長們趕緊收下吧！更多孩童免費著色網，可參考這篇：Coloring Popeyes 超人氣卡通臉部著色圖 !

Coloring.ws 使用說明

開啟 Coloring.ws 網站後，便能從左側 23 種主題分類中，找尋你家孩子喜歡的主題來挑選著色圖範本。

當我們點進其中一個主題後，我們便可看到主題中又會細分出更多其他相關項目，不會讓你霧裡看花，更好選擇。

像小編喜歡動物，就選了獅子的著色圖，你可以看到裡頭會有許多不同造型的塗鴉範本，有寫實的也有可愛版的。

找到適合孩子想要繪畫的著色圖範本後，便可點選上方的「PRINT」按鈕進行列印，或者在圖片上點擊滑鼠右鍵「另存圖片」自行處理也行喔！對於想省錢又能自己幫孩子 DIY 塗鴉本的家長們，趕緊點擊下方連結前往 Coloring.ws 網站開始製作吧！

Coloring.ws：https://www.coloring.ws/



以下是小編覺得不錯的 5 個著色主題給大家參考看看：

△ 幻想系列著色範本：https://www.coloring.ws/fantasy.htm

△ 國家系列著色範本：https://www.coloring.ws/countries.htm

△ 卡通系列著色範本：https://www.coloring.ws/cartoons.htm

△ 交通系列著色範本：https://www.coloring.ws/transportation.htm

△ 動物系列著色範本：https://www.coloring.ws/animals.html