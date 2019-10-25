萬聖節到了，除了國外會推出很多打到骨折的低價軟體之外，LINE 迎接下周萬聖節，也推出了「萬聖節特效」，只要在聊天室輸入 「萬聖節」、「Halloween」、「給糖」等關鍵字，就會隨機出現熊大、兔兔和莎莉萬聖節 Cosplay 特效，大家趕快拿起手機試試吧！

△ 目前安卓的使用者只能在旁哭哭了，因為此特效只限定 iOS 及電腦版本的 LINE，iOS 版本在 7.14.0 (含)以上、LINE 電腦版在 5.19.0 (含) 以上才符合資格。

△ 只要在台灣時間 2019 年 10 月 25 日中午 12:00，至 2019 年 11 月 1 日中午 12:00 的限定期間，在 LINE 的聊天室輸入「萬聖節」、「Halloween」，或「給糖」這三組關鍵字其中之一，就會出現驚喜的萬聖節特效！Android 的朋友們不好意思，若也有LINE 電腦版的話可以先試試，團隊會努力讓大家都可以玩到的。

輸入三組關鍵字，圖案會隨機出現。有南瓜、巫師，跟木乃伊三種扮裝主題，熊大、兔兔，與莎莉都非常投入，每個都好可愛，真是太療癒了！大家最喜歡哪個扮裝系列呢？

這個萬節特效除了台灣，在日本、泰國、印尼，與韓國的LINE中也有，雖然各地開始的日期不太一樣，但都是到 2019 年 11 月 1 日中午 12:00，如果有這些外國朋友的話，也可以丟他們關鍵字互動一下喔！

ps.如果關鍵字正確、LINE 版本也符合條件，但沒有看到的話，可以試試關掉 LINE App 重開，就會看到囉！

下載：LINE 5.19.0.2020 PC免安裝版