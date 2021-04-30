歡慶母親節！只要在 LINE 上輸入 3 組關鍵字便可觸發熊大特效！（iOS /電腦版）

一年一度的母親節就快到了，遠在外地工作的你要如何在 5 月 9 日跟媽咪說聲母親節快樂呢？別擔心！趕緊藉由這次的 LINE 聊天室母親節特效活動來告訴媽咪你的心意吧！活動期限從 4/28 一直到 5/10（一）上午 10:00 為止都可使用，我們只要在 LINE 聊天室輸入「母親節」、「康乃馨」以及「媽媽我愛妳」3 組關鍵字其中 1 組，你就能看到熊大跑出來獻上一朵超大康乃馨喔！但目前只有限定 iOS 與 LINE 電腦版可以使用，Android 用戶的話可能要再等等了！

LINE 聊天室母親節特效使用說明

歡慶母親節！只要在 LINE 上輸入 3 組關鍵字便可觸發熊大特效！（iOS /電腦版）

這次母親節 LINE 聊天室限時特效的期限從 2021 年 4 月 28 日（三）10:00 到 2021 年 5 月 10 日（一） 10:00，我們只要在 iPhone 與 LINE 電腦版中輸入「母親節」、「康乃馨」或「媽媽我愛妳」任一組關鍵字，就會觸發熊大特效！

歡慶母親節！只要在 LINE 上輸入 3 組關鍵字便可觸發熊大特效！（iOS /電腦版）

若你發現你的 iPhone 與 LINE 電腦版沒有出現母親節特效的話，可能是你久沒更新版本過低所造成的，建議你的 LINE iOS 須在 9.15.0 以上，LINE 電腦版需在 5.16.0 以上，若是更新後能然無法顯示，可以嘗試重啟 LINE App，或是把設定中的「聊天室背景特效」關閉再打開一次喔！最後小編在這邊祝大家母親節快樂！

LINE App：Google Play
LINE App：App Store
LINE 電腦版：點我前往

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