有不少人不知道如何下載影片，都會選擇到到外面租影片回家看，只要是好看的影片大家都會想要備份一下，這要就算影片歸還後還是能在家裡繼續欣賞，這種心態大家會有嗎？不管大家是否這麼想，這次分享的 WinX DVD Ripper Platinum 就具備了 DVD 的備份能力，而且可以將 DVD 影片輸出多種格式，不管是電腦上的影片檔，要輸出到手機、平板等通通都可以唷！
限時免費：https://www.winxdvd.com/resource/dvd-to-mp4.htm
△ 進入活動頁面輸入自己的信箱，之後點選 Get Free License 繼續。
△ 接著到信箱去收信，應該就可以取得這次的活動序號囉！或是到文末下載打包好的免安裝版。
△ 開啟軟體後會跳出註冊視窗，輸入剛剛所取得的序號，之後點選啟用。
△ 看到以上畫面代表 WinX DVD Ripper Platinum 順利啟動成功囉！
從光碟機載入光碟內容，或是讀取影像 ISO 檔案之後，就會跳出非常多種的種的轉檔選擇，有不同的壓縮編碼方式、音源格式等等，可以輸出成不同的檔案格式與大小，也可以自己建立自己專屬的設定檔，以後轉檔就可以快速的選擇。
針對 Apple 的設備也已經內建了非常多的設定
Android 手機與平板也有專屬的設定檔
最新的 Windows 8 的設定也有，也還有我的 Lumia 920，以及微軟所推出的 Surface 也都有！
遊戲平台也有設定檔，突然想到我的 PSP 連開機都不能了 =.=
其他格式的還包含了黑莓機、NOKIA、PDA 等等
網路影像傳輸的格式包含了 Youtube、Facebook、Vimeo 等等，能將影像先輸出成比較適合的大小，上傳時也比較省時間。
選定轉檔方案之後，有簡易的畫質選項，低、中、高三種畫質選擇，轉檔所需的時間也不一樣，電腦等級越好轉檔也越快。
接著會列出 DVD 內的片段，能夠選擇聲音的語言、字幕的語言等資訊
右側的預覽窗格可以播放預覽，確定輸出的語言、字幕都是正確的
接下來就可以開始轉檔囉！輕輕鬆鬆馬上搞定！
免安裝版：
WinX DVD Ripper Platinum 8.21.0.7z（GOOGLE下載）
WinX DVD Ripper Platinum 8.21.0.7z（1DRV下載）
WinX DVD Ripper Platinum 8.21.0.7z（MEDIAFIRE下載）
WinX DVD Ripper Platinum 8.21.0.7z（RAPIDGATOR下載）
WinX DVD Ripper Platinum 8.21.0.7z（MEGA下載）
檔案大小：27.68 MB