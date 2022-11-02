WinX DVD Ripper Platinum DVD 轉檔的最佳助手，各種格式通通搞定

有不少人不知道如何下載影片，都會選擇到到外面租影片回家看，只要是好看的影片大家都會想要備份一下，這要就算影片歸還後還是能在家裡繼續欣賞，這種心態大家會有嗎？不管大家是否這麼想，這次分享的 WinX DVD Ripper Platinum 就具備了 DVD 的備份能力，而且可以將 DVD 影片輸出多種格式，不管是電腦上的影片檔，要輸出到手機、平板等通通都可以唷！

限時免費：https://www.winxdvd.com/resource/dvd-to-mp4.htm

WinX DVD Ripper Platinum DVD 轉檔的最佳助手，各種格式通通搞定

△ 進入活動頁面輸入自己的信箱，之後點選 Get Free License 繼續。

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△ 接著到信箱去收信，應該就可以取得這次的活動序號囉！或是到文末下載打包好的免安裝版。

WinX DVD Ripper Platinum DVD 轉檔的最佳助手，各種格式通通搞定

△ 開啟軟體後會跳出註冊視窗，輸入剛剛所取得的序號，之後點選啟用。

WinX DVD Ripper Platinum DVD 轉檔的最佳助手，各種格式通通搞定

△ 看到以上畫面代表 WinX DVD Ripper Platinum 順利啟動成功囉！

從光碟機載入光碟內容，或是讀取影像 ISO 檔案之後，就會跳出非常多種的種的轉檔選擇，有不同的壓縮編碼方式、音源格式等等，可以輸出成不同的檔案格式與大小，也可以自己建立自己專屬的設定檔，以後轉檔就可以快速的選擇。

針對 Apple 的設備也已經內建了非常多的設定

Android 手機與平板也有專屬的設定檔

最新的 Windows 8 的設定也有，也還有我的 Lumia 920，以及微軟所推出的 Surface 也都有！

遊戲平台也有設定檔，突然想到我的 PSP 連開機都不能了 =.=

其他格式的還包含了黑莓機、NOKIA、PDA 等等

網路影像傳輸的格式包含了 Youtube、Facebook、Vimeo 等等，能將影像先輸出成比較適合的大小，上傳時也比較省時間。

選定轉檔方案之後，有簡易的畫質選項，低、中、高三種畫質選擇，轉檔所需的時間也不一樣，電腦等級越好轉檔也越快。

接著會列出 DVD 內的片段，能夠選擇聲音的語言、字幕的語言等資訊

右側的預覽窗格可以播放預覽，確定輸出的語言、字幕都是正確的

接下來就可以開始轉檔囉！輕輕鬆鬆馬上搞定！

http://www.winxdvd.com/

免安裝版：
WinX DVD Ripper Platinum 8.21.0.7z（GOOGLE下載）
WinX DVD Ripper Platinum 8.21.0.7z（1DRV下載）
WinX DVD Ripper Platinum 8.21.0.7z（MEDIAFIRE下載）
WinX DVD Ripper Platinum 8.21.0.7z（RAPIDGATOR下載）
WinX DVD Ripper Platinum 8.21.0.7z（MEGA下載）
檔案大小：27.68 MB

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