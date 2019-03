硬碟該如何分割?該如何合併磁碟?該如何調整硬碟磁區大小?只要選對工具都是很簡單的事情,這次限時免費的 Macrorit Partition Expert Pro Edition 磁碟管理工具專業版,比免費版本本多了移植系統功能,更可以製作 32bit 與 64bit 的開機光碟,當然也包含了原廠的技術支援,這樣佛心的專業版本,有緣的朋友們就趕快收下吧!

△ 從活動頁面點選 DOWNLOAD MACRORIT PARTITION EXPERT PRO EDITION NOW。

△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。

△ 最後就可以取得軟體下載連結,以及這次活動的專業版序號。安裝版與免安裝版可以到文末下載。

△ 開啟軟體後到 Help > License Key 的部分點啟動。(我的是已經註冊版本,所以畫面稍有不同)

△ 將剛剛所取得的序號填入,點選 Activate 啟動就完成囉!

△ 啟動後就可以開始使用囉!功能介紹可以參考免費版本:Macrorit Partition Expert Free

免費版本與付費版本比較:https://macrorit.com/partition-magic-manager/free-edition.html

安裝版:

Macrorit Partition Expert Pro Edition 5.3.9.0.exe(MEDIAFIRE下載)

Macrorit Partition Expert Pro Edition 5.3.9.0.exe(ZIPPYSHARE下載)

Macrorit Partition Expert Pro Edition 5.3.9.0.exe(GOOGLE下載)

Macrorit Partition Expert Pro Edition 5.3.9.0.exe(1DRV下載)

檔案大小:9.99 MB

免安裝版:

Macrorit Partition Expert Pro Edition 5.3.9.0.7z(MEDIAFIRE下載)

Macrorit Partition Expert Pro Edition 5.3.9.0.7z(ZIPPYSHARE下載)

Macrorit Partition Expert Pro Edition 5.3.9.0.7z(GOOGLE下載)

Macrorit Partition Expert Pro Edition 5.3.9.0.7z(1DRV下載)

Macrorit Partition Expert Pro Edition 5.3.9.0.7z(本站下載)

檔案大小:7.25 MB