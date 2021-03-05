IM-Magic Partition Resizer Pro

前幾日才家分享了專業版的 MiniTool Partition Wizard Pro，功能全面的硬碟磁區管理工具，若沒跟上的也別覺得太遺憾，這次分享的 IM-Magic Partition Resizer Pro 其實也不錯，雖然說功能並非那麼全面，但是主打調整硬碟磁區大小的功能，大家多少會遇到空間不足的問題，然後特定磁區又是放置特定東西不能更改，若硬碟還有剩餘空間的話，就可以很方便的擴充，不然就是挖東牆西牆的挪用其他磁區空間，也是一種解決方式唷！這次限時免費是免安裝版本，序號也包在文末的檔案內，有需求的朋友直接到文末下載唷！
IM-Magic Partition Resizer Pro

△ 開啟軟體後點選 Activate! 來啟動註冊。

IM-Magic Partition Resizer Pro

△ 輸入剛剛所取得的序號，之後點選 Activate 啟用。

IM-Magic Partition Resizer Pro

△ 看到上述畫面代表成功囉！

IM-Magic Partition Resizer Pro

△ 操作方式透過滑鼠右鍵，點選想要調製大小的磁區上面，功能有調整磁區大小、拷貝磁區、刪除磁區、格式化磁區與清除磁區資料功能，點選後不會立刻生效，請大家可以放心的試試看各種功能。

IM-Magic Partition Resizer Pro

△ 調整磁區大小功能使用滑鼠來拖曳，輕鬆簡單快速上手，完成後點選 OK！

IM-Magic Partition Resizer Pro

△ 最後回到軟體主頁面，會顯示即將執行什麼動作，確認沒問題再點選右下角的 Apply Changes。

IM-Magic Partition Resizer Pro

△ 會再次進行確認，執行前會強制關閉所有當前的應用程式。

IM-Magic Partition Resizer Pro

△ 之後會立即開機重新啟動來完成剛剛調整的作業，這樣就完成囉！（不過我最後的步驟都失效，總是不重開機，是我的問題嗎？

http://www.resize-c.com/pro/

免安裝版：
IM-Magic Partition Resizer Pro 3.7.0.7z（GOOGLE下載）
IM-Magic Partition Resizer Pro 3.7.0.7z（1DRV下載）
IM-Magic Partition Resizer Pro 3.7.0.7z（MEDIAFIRE下載）
IM-Magic Partition Resizer Pro 3.7.0.7z（RAPIDGATOR下載）
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