硬碟萬用工具 NIUBI Partition Editor Professional Edition

萬用硬碟工具應該有哪些功能？要有調整硬碟磁區大小功能、合併磁區、複製磁區、轉換 FAT32 檔案格式、更改磁碟代號、更改磁碟標籤、重組與隱藏磁區等等，前幾日才介紹 Macrorit Disk Partition Expert Pro 的限時免費，而今天這款 NIUBI Partition Editor Professional Edition 真的有 87 像，如果沒有細看的話還真是覺得一模一樣，其實這類工具都同個風格是真的！不管你喜歡的是哪一套，這類工具選擇一套自己收好就對了！

硬碟萬用工具 NIUBI Partition Editor Professional Edition

△ 這次限時免費只有取得序號資訊，文末檔案包含有免安裝版與序號，可以直接到文末下載唷！開啟軟體後找到 Help > Activate 準備來啟動軟體。

硬碟萬用工具 NIUBI Partition Editor Professional Edition

△ 將剛剛所取得的序號填入，點選 Activate 啟動。

硬碟萬用工具 NIUBI Partition Editor Professional Edition

△ 看到以上畫面就代表啟用成功囉！

硬碟萬用工具 NIUBI Partition Editor Professional Edition

NIUBI Partition Editor Professional Edition 完整的功能有調整硬碟磁區大小功能、合併磁區、複製磁區、轉換 FAT32 檔案格式、更改磁碟代號、更改磁碟標籤、重組、隱藏磁區、刪除磁區、格式化磁區、清除磁區內容與磁區檢查等等，若對操作上有疑問，官方有完整的影片教學可以參考唷！

https://www.hdd-tool.com/professional-edition.html

免安裝版：
NIUBI Partition Editor Professional Edition 7.4.1.7z（GOOGLE下載）
NIUBI Partition Editor Professional Edition 7.4.1.7z（1DRV下載）
NIUBI Partition Editor Professional Edition 7.4.1.7z（MEDIAFIRE下載）
NIUBI Partition Editor Professional Edition 7.4.1.7z（RAPIDGATOR下載）
NIUBI Partition Editor Professional Edition 7.4.1.7z（MEGA下載）
檔案大小：6.24 MB

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