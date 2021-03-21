萬用硬碟工具應該有哪些功能？要有調整硬碟磁區大小功能、合併磁區、複製磁區、轉換 FAT32 檔案格式、更改磁碟代號、更改磁碟標籤、重組與隱藏磁區等等，前幾日才介紹 Macrorit Disk Partition Expert Pro 的限時免費，而今天這款 NIUBI Partition Editor Professional Edition 真的有 87 像，如果沒有細看的話還真是覺得一模一樣，其實這類工具都同個風格是真的！不管你喜歡的是哪一套，這類工具選擇一套自己收好就對了！

△ 這次限時免費只有取得序號資訊，文末檔案包含有免安裝版與序號，可以直接到文末下載唷！開啟軟體後找到 Help > Activate 準備來啟動軟體。

△ 將剛剛所取得的序號填入，點選 Activate 啟動。

△ 看到以上畫面就代表啟用成功囉！

NIUBI Partition Editor Professional Edition 完整的功能有調整硬碟磁區大小功能、合併磁區、複製磁區、轉換 FAT32 檔案格式、更改磁碟代號、更改磁碟標籤、重組、隱藏磁區、刪除磁區、格式化磁區、清除磁區內容與磁區檢查等等，若對操作上有疑問，官方有完整的影片教學可以參考唷！

https://www.hdd-tool.com/professional-edition.html

免安裝版：

NIUBI Partition Editor Professional Edition 7.4.1.7z（GOOGLE下載）

NIUBI Partition Editor Professional Edition 7.4.1.7z（1DRV下載）

NIUBI Partition Editor Professional Edition 7.4.1.7z（MEDIAFIRE下載）

NIUBI Partition Editor Professional Edition 7.4.1.7z（RAPIDGATOR下載）

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