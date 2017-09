在許久許久以前,磁碟切割多大就是多大,有多少使用空間就是多少,不過技術不斷在進步,動態調整空間大小絕對是可行的,坦白說這樣一來絕對是方便許多,而且現在硬碟動則 1TB 起跳,很多人一定會分割成許多磁區來使用,若是遇到磁碟空間不足的時候,動態調整的確方便許多, MiniTool Partition Wizard 的免費工具 其實功能就很足夠, MiniTool Partition Wizard Pro 專業版 更多了調整動態磁區與合併磁區等等功能,目前限時免費當中,不收下真的會相當可惜。

△ 從活動頁面點選 DOWNLOAD MINITOOL PARTITION WIZARD PRO NOW。△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。△ 最後就可以取得軟體下載連結,以及這次活動的專業版序號。免安裝版可以到文末下載。△ 開啟軟體後將剛剛所取得的序號填入,點選 Register 啟動。△ 限時免費的限定,無法得到技術支援、軟體不能升級、不能用於商業用途、無法製作開機光碟,與不支援 Windows 伺服器。△ 使用方式其實也不難,不過可能要對磁碟分割要有基本的概念,至少幾個簡單的動作名稱要了解,功能包含有移轉 OS 硬碟、磁區拷貝、硬碟拷貝、分割救援與各種磁碟分割調整的操作,所有操作都會被記錄,但是尚未 Apply 之前都不會生效,若是確認操作與應用沒有問題的話,再點選左上角 Apply 即可。

也在這裡提醒大家,萬一操作錯誤可能會造成資料遺失,若沒把握的話可別輕舉妄動,或事先做好完善的資料備份。

△ 各種版本的差異比較,免費版本其實就很好用了,專業版本我想已經可以滿足大多人的需求,趕快來下載吧!免安裝版:檔案大小:58.79 MB安裝版:檔案大小:68.83 MB