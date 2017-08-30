△ 從活動頁面點選 DOWNLOAD MINITOOL PARTITION WIZARD PRO NOW。△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。△ 最後就可以取得軟體下載連結，以及這次活動的專業版序號。免安裝版可以到文末下載。△ 開啟軟體後將剛剛所取得的序號填入，點選 Register 啟動。△ 限時免費的限定，無法得到技術支援、軟體不能升級、不能用於商業用途、無法製作開機光碟，與不支援 Windows 伺服器。△ 使用方式其實也不難，不過可能要對磁碟分割要有基本的概念，至少幾個簡單的動作名稱要了解，功能包含有移轉 OS 硬碟、磁區拷貝、硬碟拷貝、分割救援與各種磁碟分割調整的操作，所有操作都會被記錄，但是尚未 Apply 之前都不會生效，若是確認操作與應用沒有問題的話，再點選左上角 Apply 即可。

也在這裡提醒大家，萬一操作錯誤可能會造成資料遺失，若沒把握的話可別輕舉妄動，或事先做好完善的資料備份。

△ 各種版本的差異比較，免費版本其實就很好用了，專業版本我想已經可以滿足大多人的需求，趕快來下載吧！免安裝版：檔案大小：58.79 MB安裝版：檔案大小：68.83 MB