在許久許久以前，磁碟切割多大就是多大，有多少使用空間就是多少，不過技術不斷在進步，動態調整空間大小絕對是可行的，坦白說這樣一來絕對是方便許多，而且現在硬碟動則 1TB 起跳，很多人一定會分割成許多磁區來使用，若是遇到磁碟空間不足的時候，動態調整的確方便許多，MiniTool Partition Wizard 的免費工具其實功能就很足夠，MiniTool Partition Wizard Pro 專業版更多了調整動態磁區與合併磁區等等功能，目前限時免費當中，不收下真的會相當可惜。
限時免費：https://sharewareonsale.com/s/minitool-partition-wizard-pro-freebie-sale
△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。
△ 最後就可以取得軟體下載連結，以及這次活動的專業版序號。免安裝版可以到文末下載。
△ 開啟軟體後將剛剛所取得的序號填入，點選 Register 啟動。
△ 限時免費的限定，無法得到技術支援、軟體不能升級、不能用於商業用途、無法製作開機光碟，與不支援 Windows 伺服器。
△ 使用方式其實也不難，不過可能要對磁碟分割要有基本的概念，至少幾個簡單的動作名稱要了解，功能包含有移轉 OS 硬碟、磁區拷貝、硬碟拷貝、分割救援與各種磁碟分割調整的操作，所有操作都會被記錄，但是尚未 Apply 之前都不會生效，若是確認操作與應用沒有問題的話，再點選左上角 Apply 即可。也在這裡提醒大家，萬一操作錯誤可能會造成資料遺失，若沒把握的話可別輕舉妄動，或事先做好完善的資料備份。
△ 各種版本的差異比較，免費版本其實就很好用了，專業版本我想已經可以滿足大多人的需求，趕快來下載吧！
http://www.partitionwizard.com/partition-magic-free.htm
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