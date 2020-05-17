硬碟如何分割？磁區如何重新調整大小？硬碟管理工具電腦裡面一定要有，這次限時免費的是 IM-Magic Partition Resizer Professional 硬碟分割管理工具，雖然限時免費的是 2018 年的版本，但是功能都很實際，譬如磁區的合併、重新調整大小、複製磁區、刪除磁區、格式化、檢查磁區、磁碟重組與隱藏磁區等等，該有的功能都不會少，又可以免安裝直接開啟使用，有需求的朋友記得下載放到電腦中唷！

△ 進入活動頁面之後，點選 Download Now IM-Magic Partition Resizer Professional 就可以下載到這次活動的壓縮檔案，壓縮檔案內包含有安裝檔案與序號，本站也替大家準備好免安裝版了，大家也可以直接到文末下載唷！

△ 開啟軟體後點選上方選單的 Activate，之後貼上剛剛得到的活動序號，點選 Activate 之後來啟動。

△ 順利啟動應該就可以看到以上視窗的成功通知囉！

△ 其實這款軟體功能很陽春也很實際，包含有磁區的合併、重新調整大小、複製磁區、刪除磁區、格式化、檢查磁區、磁碟重組、更改硬碟代號與隱藏磁區等等，不過使用上還是要對硬碟有些了解，若是完全不懂的人，還是找個好人來協助你吧！避免動作操作錯誤，所有資料都消失就尷尬了！

https://www.resize-c.com/pro/

免安裝版：

IM-Magic Partition Resizer Professional 3.6.0.7z（GOOGLE下載）

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