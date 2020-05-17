你還記得曾經風靡一時的經典線上遊戲《跑跑卡丁車》嗎？Nexon 正式在台推出跑跑卡丁車手遊《跑跑卡丁車 Rush+》，於 Android 及 iOS 現已可下載，不論是那經典的配樂、賽道、甩尾、雙噴技巧、競速模式、角色通通被完整移植到手機上了，經過優化在手機上更好操控卻又不失賽車遊戲的技巧度。喜歡跑跑卡丁車的玩家們，趕快揪朋友下載起來，尬一下經典賽道森林髮夾彎 ~ 再次重溫這款經典又好玩的遊戲吧。

剛剛小編發現已經可以在 Google Play、App Strore 下載囉，文章最後方有替大家準備好載點，直接點過去就可以下載啦。不過遊戲大小有 1.5G 大家若容量不足的話可能要先清一下。

大家看到這個畫面是不是就高潮一半了呢，是熟悉的角色和場景阿，進入遊戲後先登入帳號，可以用 Google、FB 等帳號快速登入，之後就可以取 ID、選角。

接著是老手可能會覺得很想跳過的步驟，就是操作教學，不過手機版與電腦版確實有些不同，像是加速不用按住等，可以快速學一下，總之比電腦好操作就是了，因為手機還是以好操作為主。

跑跑卡丁車 Rush+ 遊戲模式一共有五種，分別是：競速模式、休閒模式（道具模式）、排位賽、故事模式、計時賽。

一開始一樣只能用練習車，不過隨著解任務的過程，也可以獲得永久車。大家就把握一下剛推出的甜蜜期，解個任務獲得特殊車吧。

與電腦版的設計差不多，同樣需要考取駕照，來解所不同的遊戲模式、賽道。可以考取新手駕照、R、L2、L3 等不同級別的駕照。

也可以創建房間與朋友一起競速，房間可設置密碼防止陌生人進入。

跑跑卡丁車 Rush+ 也將許多電腦版的經典賽道移植到了手機上，像是森林髮夾彎、城鎮手指、沙漠金字塔、城鎮運河、森林木桶、沙漠市場等。坦白說遊戲的順暢度、畫面細膩度非常優異，操作起來帶有一點技巧，卻又不會太困難～各位朋友趕快將這款經典的遊戲先下載起來，一打開聽刀經典的遊戲音樂，馬上就進入回憶啦！

遊戲

下載：

跑跑卡丁車 Rush+ ( Google Play 下載 )

跑跑卡丁車 Rush+ ( App Store 下載 )