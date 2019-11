硬碟空間是許多人常常遇見的煩惱,你的硬碟空間已經用滿了嗎?其實有不少人規劃硬碟時不會一次將所有硬碟分割完畢,一來是要用多少取用多少,像我以前有硬碟空間不足時整理檔案的習慣,若是我一次一個分割就 2TB 的話,可能要十年後才整理資料,整理起來才累人吧!二來是真的需要空間時,才取用尚未分割的空間,這時候可以透過 Macrorit Partition Extender Pro 來取用未使用空間來擴充硬碟容量,坦白說頗方便的唷!!!限時免費大家可以趁此收藏!

△ 在活動頁面中點選 DOWNLOAD MACRORIT PARTITION EXTENDER PRO EDITION NOW。

△ 將該填的資訊填寫完成,包含有 E-Mail、國家區域、使用系統、性別與工作,完成後點選 GIVE IT TO ME NOW。

△ 接著就可以取的軟體安裝版下載連結,以及活動序號,軟體可以到文末直接下載,此軟體支援免安裝版唷!

△ 開啟軟體後點選 Activate 後輸入剛剛所取得的軟體序號,接著 Activate 啟動。

△ 啟動後可以看到上圖訊息,代表順利啟動完成,可以使用專業版囉!

△ 擴充硬碟時選擇要擴充的硬碟,前提時硬碟還有未使用的空間,不然也根本沒得擴充!之後 Next 繼續。

△ 圖示化的工具非常簡單,將硬碟空間往後拉到最大,OK 繼續。

△ 執行之前會二次確認,開始之前請關閉所有其他的應用程式。

△ 簡簡單單大功更成,硬碟擴充空間成功。

這款軟體也是屬於 Macrorit 的工具之一,不過並沒有列在官方網站內,反而是獨立出一個網站來經營,很奇妙吧!Macrorit 本身就有 Macrorit Disk Partition Expert Home 免費的硬碟分割調整工具,硬碟空間調整是非常簡單的事情,或許只是想把擴充功能獨立成一個單一軟體吧!

http://extendpartition.com/

免安裝版:

Macrorit Partition Extender Pro 1.4.3.7z(GOOGLE下載)

檔案大小:5.86 MB

安裝版:

Macrorit Partition Extender Pro 1.4.3 intasll.exe(GOOGLE下載)

檔案大小:9.13 MB