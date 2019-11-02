Macrorit Partition Extender Pro

硬碟空間是許多人常常遇見的煩惱，你的硬碟空間已經用滿了嗎？其實有不少人規劃硬碟時不會一次將所有硬碟分割完畢，一來是要用多少取用多少，像我以前有硬碟空間不足時整理檔案的習慣，若是我一次一個分割就 2TB 的話，可能要十年後才整理資料，整理起來才累人吧！二來是真的需要空間時，才取用尚未分割的空間，這時候可以透過 Macrorit Partition Extender Pro 來取用未使用空間來擴充硬碟容量，坦白說頗方便的唷！！！限時免費大家可以趁此收藏！

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Macrorit Partition Extender Pro

△ 在活動頁面中點選 DOWNLOAD MACRORIT PARTITION EXTENDER PRO EDITION NOW。

Macrorit Partition Extender Pro

△ 將該填的資訊填寫完成，包含有 E-Mail、國家區域、使用系統、性別與工作，完成後點選 GIVE IT TO ME NOW。

Macrorit Partition Extender Pro

△ 接著就可以取的軟體安裝版下載連結，以及活動序號，軟體可以到文末直接下載，此軟體支援免安裝版唷！

Macrorit Partition Extender Pro

△ 開啟軟體後點選 Activate 後輸入剛剛所取得的軟體序號，接著 Activate 啟動。

Macrorit Partition Extender Pro

△ 啟動後可以看到上圖訊息，代表順利啟動完成，可以使用專業版囉！

Macrorit Partition Extender Pro

△ 擴充硬碟時選擇要擴充的硬碟，前提時硬碟還有未使用的空間，不然也根本沒得擴充！之後 Next 繼續。

Macrorit Partition Extender Pro

△ 圖示化的工具非常簡單，將硬碟空間往後拉到最大，OK 繼續。

Macrorit Partition Extender Pro

△ 執行之前會二次確認，開始之前請關閉所有其他的應用程式。

Macrorit Partition Extender Pro

△ 簡簡單單大功更成，硬碟擴充空間成功。

Macrorit Partition Extender Pro

這款軟體也是屬於 Macrorit 的工具之一，不過並沒有列在官方網站內，反而是獨立出一個網站來經營，很奇妙吧！Macrorit 本身就有 Macrorit Disk Partition Expert Home 免費的硬碟分割調整工具，硬碟空間調整是非常簡單的事情，或許只是想把擴充功能獨立成一個單一軟體吧！

http://extendpartition.com/

免安裝版：
Macrorit Partition Extender Pro 1.4.3.7z（GOOGLE下載）
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Macrorit Partition Extender Pro 1.4.3.7z（本站下載）
檔案大小：5.86 MB

安裝版：
Macrorit Partition Extender Pro 1.4.3 intasll.exe（GOOGLE下載）
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