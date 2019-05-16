現在的硬碟空間都很大，在硬碟的規劃上就得好好設計一下，透過 Windows 有內建工具，能簡單的分割硬碟等等，而使用第三方軟體就有一個好處，調整完所有分區之後再一次套用，EaseUS Partition Master 就是一套免費的磁碟工具，除了有基本的分割功能外，還有磁區大小調整功能，也有硬碟、磁區的拷貝功能，功能上還不差唷！

介面上支援繁體中文，基本上使用上難度大幅地降低，我想大家都很容易上手，若是對於硬碟操作感到很害怕，那做任何動作之前請先備份好你的檔案，或是尋找對於硬碟工具熟悉的朋友們來協助，我只能說雖然硬碟工具很方便，但是資料也很重要啊！

點選磁碟的右鍵選單，功能包含了調整大小、複製磁區、合併磁區、轉換成邏輯磁碟、更改標籤、更改磁碟代號、磁碟重組、設定開機、磁碟檢測、隱藏磁碟、刪除磁碟、格式化、徹底清除磁碟等功能，基本上這差不多就是全餐了！有些功能在新版本已經變成付費功能，所以文末保留了舊版本的下載唷！

我也實際嘗試了擴充空間的功能，基本上沒有問題唷！過程中有可能會需要重開機，開機之後會自動執行剛剛的動作，這樣就大功告成了！

免費版和付費版本有一些些差異，我覺得免費版就很超值囉！

https://www.easeus.com/download/epmf-download.html

https://www.easeus.com/partition-manager/epm-free.html

安裝版：

EaseUS Partition Master 13.5.exe（EASEUS下載）

EaseUS Partition Master 13.5.exe（GOOGLE下載）

EaseUS Partition Master 13.5.exe（1DRV下載）

EaseUS Partition Master 13.5.exe（NOFILE下載）

檔案大小：13.5 MB

舊版本安裝版：

EaseUS Partition Master 10.5.7z（ZippyShare下載）

EaseUS Partition Master 10.5.7z（Uploading下載）

EaseUS Partition Master 10.5.7z（Rapidgator下載）

EaseUS Partition Master 10.5.7z（MediaFire下載）

EaseUS Partition Master 10.5.7z（Hami+下載）

檔案大小：28.2 MB