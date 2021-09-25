DMclone

電腦硬碟容量太小，想 DIY 升級容量嗎？最近小編發現 DMclone 硬碟備份工具，不論是 HDD、SSD、USB、RAID 及記憶卡，用 DMclone 就能夠確保資料100% 安全地複製到另一個硬碟中，比如說你想升級舊硬碟，就無需重新安裝 Windows 系統、無痛搬家。DMclone 原價要美金 29.95 元，好消息是目前推出「終身限時免費序號」，建議有看到的朋友可以先收下，搞不好就能派上用場啦。錯過限時免費的話，用 EASEUS Todo Backup Free 這款功能強大的備份工具也相當推薦。

DMclone

DMclone 此次限時免費 Windows 版及 macOS 版通通有，到文末下載軟體後開啟，點擊右上方 Activate 啟用。

硬碟備份軟體推薦

接著輸入限時免費終身版啟用序號，如果無法啟用就代表你看到時，限時免費活動已經過啦～下次請早囉！（可以追蹤我們粉絲專頁並按下搶先看，第一時間看到限時免費資訊）

Windows：JN5C6-RYPI1-3RR6E-MQ12N-2YHSN
Mac：R457I-WWE7K-TJDB1-6VURX-TWRMG

DMclone

看到上圖就代表啟用成功啦。

免費硬碟複製軟體

接著就可以開始搬你的硬碟資料囉，DMclone 一共有 2 種備份模式完整備份與分區備份，如果你想完整備份整個硬碟的內容，選擇 Disk Clone Mode 即可。接著選擇好來源硬碟與目標硬碟後，按下 Next 就能夠開始備份啦。

不論你要把 Windows 電腦資料搬到新電腦、簡易資料備份、升級硬碟容量、將 HDD 升級為 SSD 硬碟，下面載點載下來，趕快去啟用終身序號吧！

下載：
DMclone ( Windows 下載 )
DMclone ( macOS 下載 )

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