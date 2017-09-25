事情永遠都忙不完，身邊沒有祕書只能依靠 ToDo 工具，todometer 是一款超簡易、超陽春的 ToDo 工具，簡單倒什麼程度呢？只有新增、完成與暫停功能，這麼建議的款式其實也受到不少人的喜愛，因為事情多細節少，譬如說一位工程師助理每天有很多待辦事項，譬如說報表、老闆會議時間、訂便當、訂下午茶、發新聞等等工作，可能每日任務有十幾項，就可以用這種最簡易列表的 ToDo 工具，使用上既不複雜卻也很實用唷！
https://cassidoo.github.io/todometer/
Windows 免安裝版：
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todometer 1.04.rar（YunFile下載）
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檔案大小：76.69 MB
Mac 版本：
todometer.dmg（官方下載）
todometer.dmg（MediaFire下載）
todometer.dmg（ZippyShare下載）
todometer.dmg（YunFile下載）
檔案大小：43.43 MB
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