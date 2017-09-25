垃圾在我家來說累積數量真的很快，每天都有外帶便當餐盒、飲料杯與小朋友的尿布等等，而偏偏我們倒垃圾頻率很低，於是買了 ECO 機能型戶外拉桿式垃圾桶，想說試試看是否能解決家裡臭氣滿天的問題，也看看能否提升居家環境品質，哈哈！其實我不是懶得倒垃圾，是覺得每次整理垃圾就要花很多時間，然後就越堆越多，家裡小朋友包著大便的尿布超容易長果蠅，還好廚餘問題已經交給 Panasonic MS-N53-S 廚餘處理機解決，現在進一步要解決垃圾臭味問題，以及要去倒垃圾時的方便性問題。
這款垃圾桶有 45L 和 70L 兩種大小，用容量來說可能難以想像有多大，以我自己裝垃圾的經驗來看，45L 大概是可以容納兩個中型垃圾袋裝滿的量，70L 我估計大概就是可以到三個，不過若是拿來做紙杯、回收餐具的資源回收，我個人覺得 45L 很快就滿了，或許 70L 更加適合。
在家裡工作需要好的環境，偏偏垃圾臭味有時難以忍受，之前都只是拿紙箱來裝垃圾，沒有辦法將垃圾密閉，小蟲子和臭味都是問題，看這款垃圾桶數回，數次加入購物車卻按不下去結帳按鈕，因為自己提高倒垃圾頻率就能解決居家環境問題，終於還是有一次終於結帳下去了，至今不會後悔，這是一個正確的決定，雖然真的他 X 超貴的。
ECO 機能型戶外拉桿式垃圾桶似乎是由日本引進的，其實就是類似垃圾子車的樣子，不過外型應該是再設計過，不會覺得這款垃圾桶擺在家裡很俗氣，一共有三款顏色，海軍藍與軍綠就是我買的兩款顏色，還有一款是橄欖黃綠顏色更加亮眼一點。
垃圾桶彼此之間可以扣在一起，擺在一起的時候可以比較整齊。
上蓋有開關的設計，要稍微壓一下才能開啟，關閉的時候是緊閉的，確保味道是被隔絕的。
隔絕的關鍵就是在上蓋下方繞了一圈防火發泡 PE 膠條，蓋起來的時候就剛好是壓住開口四周，所以氣味會被隔絕。
後方有拉取式把手與輪子的設計，代表去倒垃圾時拖著走就好，總比手上大包小包都好。就我購買垃圾桶之前的狀況來看，我每次倒垃圾加上回收可能都是五六袋，若是家裡剛好沒有大紙箱的話，真的會很不方便，購買這款就是幻想有美好的畫面，輕輕鬆鬆優雅地去倒垃圾。
提把拉起來的高度很適合直接拖著走，但是還是要看身高啦～我身高 177 手也算長的，這樣的提把若要拖著走我得稍微讓自己低一點，不過對女性來說應該就很順手，我覺得我是適合 70L 的大小，不過那樣家裡垃圾又堆更多也不好。
好看的外型不俗氣，這大家應該認同吧^^。
這樣擺起來不錯看吧！不過我在家裡這樣擺會卡到廚房入口，所以我是兩個背對背的放著，其實這樣美型的垃圾桶，只要沒有氣味的問題，我想放在梯間隔壁鄰居應該也能接受吧？不過消防安檢不會過，所以也只能乖乖放在家裡囉！
原以為.....原以為....能夠很優雅倒垃圾，結果自從垃圾桶到貨，到我第一次倒垃圾間隔了十天，十天才倒垃圾一次是有點誇張了，所以還是大包小包的，不過也因為垃圾桶能阻隔氣味，所以大概在六七天還沒滿出來的時候，家裡的氣味是可以接受的，不過當每次開起垃圾桶的時候，那種臭氣實在也很可怕，哈哈哈哈！
除了兩桶垃圾桶之外，我手上還有四袋，說來還真是不好意思^^，不過我搭配上掛勾可以勾兩袋垃圾在旁邊，其實相對也很省力，而且小朋友也很樂意幫忙，以往只能幫忙提很輕的垃圾，現在有輪子變成一件親子活動。
小朋友的高度還真是剛剛好，那桶裡面都是回收垃圾，所以重量很輕，對小朋友來說拖行起來也非常輕鬆，有倒垃圾小幫手還真是美好。
運到社區的資源回收室，我再來整理所有混雜在一起的回收。
兩桶分別裝回收與垃圾，垃圾那一桶沒有裝很滿，因為開始有臭氣之後，我們就不敢打開了！！！後來只要滿一袋之後，我就會先綁起來墊底，大概就可以再容納一個中型垃圾袋的空間。
蓋子完全往後打開的時候，提把也是可以拉起來的，倒完垃圾家的時候就開啟上蓋透風一下^^。而垃圾筒底部還有一個排水孔，方便大家直接清洗垃圾桶內部，真是一個貼心的設計！
上圖是假裝優雅倒垃圾的形象圖，家裡擺放這樣的大垃圾桶一點也不醜。
日本還有賣塗裝比較普普的款式，看起來就沒有那麼美好，所以整體塗裝還是很重要的，你說是吧！！！
總評，ECO 機能型戶外拉桿式垃圾桶雖然很貴，但是買了我不後悔，這樣可以將較多的垃圾藏在裡面，可以隔絕臭味，容量也很大，外型一點都不俗氣，甚至我覺得還頗好看的。倒垃圾時只要用拖行的，不管是自己去倒垃圾、老婆去倒垃圾、小孩幫忙一起倒垃圾都輕鬆許多，若是有髒汙殘留在桶內，底部排水孔設計讓清洗也更方便，大家是否和我一樣覺得很讚呢？雖然真的有點貴，但是勸敗的啦！
我是在 ASAP 購買的（非廣告），因為比價查詢最便宜咩，領取購物金之後只要 2670 元，應該是前市面上最划算的價格。
購物連結：http://www.asap.com.tw/item/201612AM140001089
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