EaseUS Disk Copy 硬碟拷貝工具推薦

換電腦或是換硬碟，硬碟拷貝工具當然不能少，EaseUS 讓我印象最深刻的是 EASEUS Todo Backup Free 電腦備份工具，不過其實也有 EaseUS Disk Copy 專門的硬碟拷貝工具，不管是複製硬碟或是拷貝磁區當相當方便，可以透過這次的萬聖節活動來取得，這樣的付費工具當然安裝在電腦裡面備用囉！

限時免費：https://www.easeus-software.com/campaign/2021-easeus-halloween.html

EaseUS Disk Copy 硬碟拷貝工具推薦

△ 進入活動頁面之後，透過抽圖卡的方式來取得，建議大家透過無痕模式，沒抽到的再重新來一次。

EaseUS Disk Copy 硬碟拷貝工具推薦

△ 運氣好的話就可以免費取得 EaseUS Disk Copy 活動序號囉！安裝版也可以直接到文末下載。

EaseUS Disk Copy 硬碟拷貝工具推薦

△ 軟體開啟後會跳出註冊視窗，貼上剛剛所取得的序號，點選立即啟動，應該就可以順利啟動囉！

EaseUS Disk Copy 硬碟拷貝工具推薦

△ 主要功能分為「磁碟模式」與「分區模式」，簡單來說就是整顆硬碟拷貝，或是單個分區拷貝，第一個步驟選擇來源硬碟或是磁區。

EaseUS Disk Copy 硬碟拷貝工具推薦

△ 第二個步驟是選擇藥可備的目的地，再下去就會開始拷貝，會把目的地的硬碟資料清空，這個步驟千萬要看清楚唷！

https://tw.easeus.com/disk-copy/home-edition.html

安裝版：
EaseUS Disk Copy 3.8.7z（GOOGLE下載）
EaseUS Disk Copy 3.8.7z（1DRV下載）
EaseUS Disk Copy 3.8.7z（MEDIAFIRE下載）
EaseUS Disk Copy 3.8.7z（RAPIDGATOR下載）
EaseUS Disk Copy 3.8.7z（MEGA下載）
檔案大小：43.25 MB

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