EaseUS Todo Backup 一直都是我長期所使用的備份工具，免費版本就可以滿足一般用戶的需求，每個禮拜做 2-3 次的系統備份，資料有備份有保障啦！！！這陣子 WannaCry 檔案勒索讓許多人感到害怕，資料不見是非常嚴重的事情，趁此機會我和軟體廠商要求了一次 EaseUS Todo Backup Home 限時免費 的活動，就是 希望大家可以感受到檔案備份的重要性 ，雖然說價值只有台幣近千元，不過大家寶貴的資料都是無價的，再怎麼說都很划算啊！HOME 版備份速度更快、能夠篩選備份、Outlook 備份還原、郵件通知、前置後置命令、FTP伺服器備份、事件計劃與免費的技術支援，大家趕快動動手指來取的 HOME 版的序號吧！

△ 活動序號請開燈：

JR818-NF725-KMUDQ-LY84J-EWQEX

，安裝版到文末下載。

△ 開啟軟體後輸入剛剛所取得的序號，點選立即啟動！

△ 啟動成功的訊息，可以建立 WinPE 開機磁區，預防系統掛點時無法進入備份軟體還原，或是之後再來建立，直接進入備份軟體操作吧！

付費版本當然更多功能，不過免費版本其實就很好用囉！下次有機會再幫大家爭取 WorkStation 看看，能異機還原才是王道啊！

http://tw.easeus.com/backup-software/todo-backup-home.html

安裝檔下載：

EaseUS Todo Backup Home 11.5.exe（GOOGLE下載）

EaseUS Todo Backup Home 11.5.exe（1DRV下載）

EaseUS Todo Backup Home 11.5.exe（MEDIAFIRE下載）

EaseUS Todo Backup Home 11.5.exe（RAPIDGATOR下載）

EaseUS Todo Backup Home 11.5.exe（MEGA下載）

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