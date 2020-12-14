EaseUS Todo Backup Home 限時免費

EaseUS Todo Backup 一直都是我長期所使用的備份工具，免費版本就可以滿足一般用戶的需求，每個禮拜做 2-3 次的系統備份，資料有備份有保障啦！！！這陣子 WannaCry 檔案勒索讓許多人感到害怕，資料不見是非常嚴重的事情，趁此機會我和軟體廠商要求了一次 EaseUS Todo Backup Home 限時免費的活動，就是希望大家可以感受到檔案備份的重要性，雖然說價值只有台幣近千元，不過大家寶貴的資料都是無價的，再怎麼說都很划算啊！HOME 版備份速度更快、能夠篩選備份、Outlook 備份還原、郵件通知、前置後置命令、FTP伺服器備份、事件計劃與免費的技術支援，大家趕快動動手指來取的 HOME 版的序號吧！

限時免費活動：https://www.easeus.de/giveaways/2020-dezember-chip-covermount-easeus-todo-backup-11.5.html

△ 活動序號請開燈：JR818-NF725-KMUDQ-LY84J-EWQEX，安裝版到文末下載。

EaseUS Todo Backup Home 限時免費

△ 開啟軟體後輸入剛剛所取得的序號，點選立即啟動！

EaseUS Todo Backup Home 限時免費

△ 啟動成功的訊息，可以建立 WinPE 開機磁區，預防系統掛點時無法進入備份軟體還原，或是之後再來建立，直接進入備份軟體操作吧！

EaseUS Todo Backup Home 限時免費


免費版本image備份軟體

付費版本當然更多功能，不過免費版本其實就很好用囉！下次有機會再幫大家爭取 WorkStation 看看，能異機還原才是王道啊！

http://tw.easeus.com/backup-software/todo-backup-home.html

安裝檔下載：
EaseUS Todo Backup Home 11.5.exe（GOOGLE下載）
EaseUS Todo Backup Home 11.5.exe（1DRV下載）
EaseUS Todo Backup Home 11.5.exe（MEDIAFIRE下載）
EaseUS Todo Backup Home 11.5.exe（RAPIDGATOR下載）
EaseUS Todo Backup Home 11.5.exe（MEGA下載）
檔案大小：92.85 MB

限時免費 EaseUS Todo Backup Home 11.5 電腦檔案資料備份軟體，拒絕勒索請備份自己的重要資料 相關文章

訪客留言

限時免費 EaseUS Todo Backup Home 11.5 電腦檔案資料備份軟體，拒絕勒索請備份自己的重要資料 參考資料

將備份的Windows系統鏡像還原到另一台電腦上 - EaseUS
2. 選擇合適的工具備份系統並搬到新電腦上 某些驅動程序對於成功還原作業系統必不可少，且不同電腦有不同硬體配置。目前有一種可行的辦法可以將系統映像成功還原到另一台電腦，就是EaseUS備份還原軟體—EaseUS Todo Backup Home。 下載 ...
【分享】超強硬碟／系統完整拷貝、備份軟體推薦，馬上免費 ...
備份軟體,免費試用,拷貝,複製,克隆,檔案,資料,還原,升級,遷移,Windows,作業系統 ... 文章2020-06-12 ... 電腦會用來作文書處理／檔案分類／影像編輯等中、重度使用，以電腦為生產工具的用戶 ... 個人版本EaseUS Todo Backup Home 檔案備份軟體.
免費好用的硬碟克隆系統移轉資料備份還原軟體EaseUS Todo ...
2020年7月23日 — 而最棒的是，它電腦還是可以使用哦，不過小米建議像做這種系統克隆的動作，最完美的是使用 ... EaseUS Todo Backup Home 就開始備份整個磁碟變成一個映像檔，像小米現在使用的 ... 活動頁面： https://tw.easeus.com/campaign/2020-anniversary-16.html ... 更多麥兜小米的電腦教學(windows Mac) 推薦文章.
Windows 10系統備份還原 - EaseUS
電腦科技應用越來越發達的現在，備份還原技術不論在個人或公司的角度都相當受到重視。下面介紹的兩種方法，教你如何定期備份系統，重要的檔案，照片等。 EaseUS的Todo Backup讓你備份還原更簡單 下載Windows版本 現在，EaseUS推出的免費備份還原軟體(Todo Backup) ...
EaseUS Todo Backup Home - easy backup software for Windows PCs ...
EaseUS Todo Backup Home is affordable, reliable and easy backup software for Windows PCs &amp; Laptops. It helps home users to back up data, applications and&nbsp;...
【2020備份軟體推薦】怕資料不見嗎?3個硬碟與資料的救星 ...
6 天前 — 因此這一篇要來推薦幾個非常好用的備份軟體，操作都非常簡單易懂，. 第一次 ... 即使你有安裝防毒軟體，不可能保證你的電腦就不會有事情，. 只要你不 ... 可以直接透過EaseUS Todo Backup Home將原本的系統和裡面的資料轉過去， ... 他最主要的功能將WinPE可引導環境準備為ISO映像或通過USB驅動器，.
Backup Workstation - EaseUS Todo Backup
EaseUS Todo Backup Workstation is the affordable and reliable workstation backup software for business in Windows XP/Vista/7/8/10.
免費且超好用的資料備份軟體：EaseUS Todo Backup Free介紹
【HENG】Windows10中最容易學習的系統備份映像檔製作與還原操作方法教學| 系統備份還原拷貝實務 ...
快速上手EASEUS Todo Backup 2.0 ,免費備份還原 ... - 電腦玩物
既然是一個新的開始，那麼就來推薦一個現在可以開始做的新計劃：定期備份你的電腦系統！剛好今天看到知名的免費備份還原軟體：「EASEUS Todo Backup」推出了2.0最新 ... Todo Backup，利用這款工具備份、還原Windows作業系統，解救各種電腦 ... EASEUS Todo Backup：http://www.todo-backup.com/products/home/&nbsp;...
2020 EaseUS Todo PCTrans PRO 電腦搬家移機推薦工具 | 綠色工廠
限時免費 EaseUS Todo PCTrans PRO 10.5 電腦資料轉移神之手！換電腦交換資料時的必備工具，備份軟體,EASEUS,EaseUS Todo PCTrans PRO,電腦檔案交換,大家多都有換電腦的時候，最麻煩的問題就是移轉資料，除了自身的檔案資料之外，軟體要移轉最麻煩 ... ...