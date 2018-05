GoodSync 跨平台 Mac、Windows 同步、備份工具,限時免費啦 ,原價將近 30 美金的 GoodSync,除了電腦的備份與同步外,還支援雲端資料夾同步,像是:FTP、SFTP 的同步,甚至連 Google Drive、Dropbox、Amazon Cloud Drive、OneDrive、Office 365、SharePoint、SFTP、Windows Azure 等雲端空間的同步也整合在一起了,在安全性上,檔案會經過加密,且不是單一文件或檔案加密,而是整個資料夾變成一串密碼並在加密之前進行壓縮,平常就要有定時備份檔案的習慣,意外發生時才不會千金難買早知道啊!

△ 進入限時免費活動頁面後,點擊「是的,我想這」,很明顯是翻譯錯誤XD△ GoodSync 這次的活動 Mac、Windows 同步開放免費下載,點擊最下方的下載 GOODSYNC 來取得授權序號。△ 最後一步,輸入自己的 Email、國家、系統、性別、工作並把下方機器人驗證打勾,就可以成功領取授權碼及載點啦!△ 來到這個頁面就算是領取成功了,大家切記把畫面中的 Order Code 複製起來再關掉視窗,不然就前功盡棄啦,這是安裝 GoodSync 後的授權碼(畫面中這組我在寫文章時已經用掉啦,所以沒有馬賽克),接著下方根據自己的系統選擇載點~△ 開始安裝~△ 安裝前需要建立自己的 GoodSync 帳號密碼,輸入完畢後按下 Apply 來建立。△ 確定安裝完成後,我們先把剛剛到手的註冊碼輸入,避免前功盡棄,打開 GoodSync,找到 「Help」>「Active License」。△ 名字亂輸入一通即可,下方欄位直接 Control+V 貼上剛剛的註冊碼。△ Email 正常輸入就好,其它地址、電話我覺得太詳細了,就隨便給它輸入一通,按下 Next 就可以通過啦!△ 看到這個畫面代表授權成功!可以開始進入軟體使用啦~△ 初次使用看到畫面不用太緊張,操作超簡單,不管是要同步還是備份,都按下 Creare a New Job 來建立新任務。△ 首先先輸入名稱,接著看是要同步(Synchronize)還是備份(Backup),選擇之後點下 OK 即可~△ 畫面上方就是要同步的兩個資料夾,大家點一下來設定要同步的位置。△ 本機的資料夾算是基本的,雲端資料夾也可以,包含:Amazon S3、Amazon Cloud Drive (ACD)、Box.com、Backblaze、B2、Dropbox、FTP、Google Drive、OneDrive、Office 365、SharePoint、SFTP (SSH)、WebDAV 及 Windows Azure。△ 要同步、備份的兩端都選完之後,點擊 Analize 開始分析,分析完之後再點選右邊的 Sync 就完成啦!另外在同步上,也可以做到更細微的設定,像是:有變化就同步、每幾分鐘同步一次、排程同步、啟動同步、關閉視窗後同步等多種個人化同步設定,超多功能等著我們使用,有同步與備份需求的朋友,趁著 Mac、Windows 同步限免,趕緊收下吧!安裝版:檔案大小:39.04 MB免安裝版:檔案大小:10.73 MBMac 版本:檔案大小:30.28 MB