GoodSync 跨平台 Mac、Windows 同步、備份工具，限時免費啦，原價將近 30 美金的 GoodSync，除了電腦的備份與同步外，還支援雲端資料夾同步，像是：FTP、SFTP 的同步，甚至連 Google Drive、Dropbox、Amazon Cloud Drive、OneDrive、Office 365、SharePoint、SFTP、Windows Azure 等雲端空間的同步也整合在一起了，在安全性上，檔案會經過加密，且不是單一文件或檔案加密，而是整個資料夾變成一串密碼並在加密之前進行壓縮，平常就要有定時備份檔案的習慣，意外發生時才不會千金難買早知道啊！
限時免費：https://sharewareonsale.com/s/goodsync-pro-desktop-giveaway-coupon-sale
△ GoodSync 這次的活動 Mac、Windows 同步開放免費下載，點擊最下方的下載 GOODSYNC 來取得授權序號。
△ 最後一步，輸入自己的 Email、國家、系統、性別、工作並把下方機器人驗證打勾，就可以成功領取授權碼及載點啦！
△ 來到這個頁面就算是領取成功了，大家切記把畫面中的 Order Code 複製起來再關掉視窗，不然就前功盡棄啦，這是安裝 GoodSync 後的授權碼（畫面中這組我在寫文章時已經用掉啦，所以沒有馬賽克），接著下方根據自己的系統選擇載點～
△ 開始安裝～
△ 安裝前需要建立自己的 GoodSync 帳號密碼，輸入完畢後按下 Apply 來建立。
△ 確定安裝完成後，我們先把剛剛到手的註冊碼輸入，避免前功盡棄，打開 GoodSync，找到 「Help」>「Active License」。
△ 名字亂輸入一通即可，下方欄位直接 Control＋V 貼上剛剛的註冊碼。
△ Email 正常輸入就好，其它地址、電話我覺得太詳細了，就隨便給它輸入一通，按下 Next 就可以通過啦！
△ 看到這個畫面代表授權成功！可以開始進入軟體使用啦～
△ 初次使用看到畫面不用太緊張，操作超簡單，不管是要同步還是備份，都按下 Creare a New Job 來建立新任務。
△ 首先先輸入名稱，接著看是要同步（Synchronize）還是備份（Backup），選擇之後點下 OK 即可～
△ 畫面上方就是要同步的兩個資料夾，大家點一下來設定要同步的位置。
△ 本機的資料夾算是基本的，雲端資料夾也可以，包含：Amazon S3、Amazon Cloud Drive (ACD)、Box.com、Backblaze、B2、Dropbox、FTP、Google Drive、OneDrive、Office 365、SharePoint、SFTP (SSH)、WebDAV 及 Windows Azure。
△ 要同步、備份的兩端都選完之後，點擊 Analize 開始分析，分析完之後再點選右邊的 Sync 就完成啦！另外在同步上，也可以做到更細微的設定，像是：有變化就同步、每幾分鐘同步一次、排程同步、啟動同步、關閉視窗後同步等多種個人化同步設定，超多功能等著我們使用，有同步與備份需求的朋友，趁著 Mac、Windows 同步限免，趕緊收下吧！
安裝版：
GoodSync 10.exe（官方下載）
GoodSync 10.exe（MediaFire下載）
GoodSync 10.exe（Rapidgator下載）
GoodSync 10.exe（YunFile下載）
檔案大小：39.04 MB
免安裝版：
GoodSync 10.7z（MediaFire下載）
GoodSync 10.7z（Rapidgator下載）
GoodSync 10.7z（YunFile下載）
GoodSync 10.7z（本站下載）
檔案大小：10.73 MB
Mac 版本：
goodsync-v10-mac.dmg（MediaFire下載）
goodsync-v10-mac.dmg（Rapidgator下載）
goodsync-v10-mac.dmg（YunFile下載）
goodsync-v10-mac.dmg（本站下載）
檔案大小：30.28 MB
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